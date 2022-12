Darts-WM 2023 im TV - Spielplan: Wer spielt heute? Wann spielt Clemens?

Zurück ins Jahr 1921

Neue Serie über Miss Sophie: Was passierte eigentlich vor "Dinner for One"?

Silvester ohne den Sketch-Klassiker "Dinner for One"? Kaum vorstellbar. Neben Bleigießen und Sekt gehört die Feier zum 90. Geburtstag von Miss Sophie zum Jahreswechsel dazu. Doch warum feiert die reiche Dame "nur" mit ihrem Butler James? Was ist mit den anderen Tischgästen geschehen? Eine neue Serie beleuchtet das Schicksal von Miss Sophies Freunden und erzählt in sechs Episoden, wie es zum "Dinner for One" kam.

