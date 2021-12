Darts-WM 22 im TV: Wann spielen die Deutschen Florian Hempel und Gabriel Clemens?

Hempel, der in Köln lebt, zu "Kölsche Jung" von Brings in den "Ally Pally" einläuft und auf seinem Shirt die Skyline von Köln abgebildet hat, setzte sich in der ersten Runde überraschend deutlich mit 3:0 gegen seinen Landsmann Martin Schindler durch. In seine Zweitrunden-Partie gegen den an Nummer 5 gesetzten Belgier Dimitri Van den Bergh ging Hempel dann als klarer Außenseiter. Doch der frühere Handball-Torwart, der es in seinem ersten Sport bis in die 2. Bundesliga geschafft hat, ließ sich von seinem Gegner und der Kulisse nicht beeindrucken. Nach einer starken Leistung hieß es am Ende 3:1 für den Deutschen.