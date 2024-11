Darum "beneidet" Bergretter Sebastian Ströbel den Bergdoktor Hans Sigl!

"Die Bergretter" beeindrucken immer wieder mit spektakulären Aufnahmen. So seilen sich die Helfer vor atemberaubenden Alpenkulissen aus Helikoptern ab, kämpfen sich durch Schneestürme oder springen ins eiskalte Wasser. Das fordert natürlich auch die Darsteller: Vor allem Sebastian Ströbel ist dafür bekannt, viele Stunts selbst zu übernehmen und sich in die Action zu stürzen. Im Interview mit uns verriet der Darsteller kürzlich: "Das Arbeiten in extremer Höhe oder im Wasser ist immer eine echte Herausforderung für alle Sinne. Blaue Flecken, Zerrungen, Prellungen etc. gehören klar zur Jobbeschreibung und meine Beine sehen nach den Dreharbeiten oft recht zerschunden aus."

Die Anstrengung gehört für Ströbel zwar auch zu den schönen Seiten seiner Arbeit: "Ich liebe die Körperlichkeit an meinem Beruf. Sie ist das Salz in der Suppe." Trotzdem hat der "Bergretter" in seinem neuen Buch verraten, dass er manchmal lieber unter den gleichen Umständen wie sein TV-Kollege Hans Sigl drehen würde: "Manchmal beneiden wir schon die Kollegen beim "Bergdoktor", der auch von der ndF produziert wird", verrät er. "Dort wird weit mehr indoor gedreht, und es muss aufgrund der Witterung nicht so viel verschoben werden; die Kollegen drehen ja auch draußen, aber halt nicht ganz so viel."