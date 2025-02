Darum ist „Hart aber fair 360“ von Louis Klamroth nicht tiefgründig

Schafft das neue Format einen besseren Austausch?

Durch das Studio, dass auf viel Lichtdesign setzt, wird schnell klar, dass eine jüngere Zielgruppe angesprochen werden soll. Man bekommt den Eindruck, die Sendung könnte auch 25 gegen eine Person heißen, muss sich doch der in der Mitte sitzende Politiker ausschließlich Vorwürfe anhören. Wenn das Publikum die Diskussion für nicht zielführend oder gar langweilig hält, können sie das Gespräch beenden, sofern genügend Personen auf ihren Buzzer drücken. Ein echter Austausch kommt so nicht zustande, sondern zahlreiche verkürzte Argumente, bei denen nicht genug Zeit bleibt, diese näher zu erläutern. Bei komplexen Themen ist so ein Vorgehen eher schädlich. Kaum kommt ein Gespräch ins Rollen, wird es recht bald unterbrochen. Zudem treten viele junge Personen besonders forsch auf und meinen mit teilweise 17 Jahren eine bessere Expertise zu haben, als der Politiker in der Mitte. So entsteht häufig der Eindruck, es würde hier eine Meinung gegenüber eine andere gestellt werden. Fakten geraten in den Hintergrund. Daher ist "Hart aber fair 360" keine empfehlenswerte Alternative, zu dem bewährten TV-Konzept, wenn man auf der Suche nach Information oder spannenden, politischen Diskussionen ist.