Darum könnte "The Real Housewives of Munich" zum Quoten-Hit werden

Es gibt frischen Wind unter den Reality-TV-Formaten: Die "Real Housewives"-Shows wurde bereits in den USA zum Kult. Nun gibt es einen deutschen Ableger. Wer dabei ist und warum es geht - hier gibt es die Antworten.

Drama in München Sechs Münchner High-Society-Damen gewähren ab 6. Juli (sechs Episoden wöchentlich in Doppelfolgen auf RTL+) in "The Real Housewives of Munich" exklusive Einblicke in ihr Luxus-Leben. Am Donnerstagabend feierte der erste deutsche Ableger der US-Kultshow in der bayerischen Landeshauptstadt Weltpremiere.

Zu Gast waren die "Housewives" Carina (33), Lili (38), Seher (38), Natalie (37), Pegah (31) und Joana (46), die sich auf dem roten Teppich deutlich harmonischer zeigten als in den zwei Folgen, die das Publikum in München bereits eine Woche vor dem offiziellen Start der Serie zu Gesicht bekam.

"Ab und zu knallt es" Streit, Trennungen, Lügen und Intrigen – all das hat "The Real Housewives of Munich" in Hülle und Fülle zu bieten. Obendrauf gibt's in der Serie vor allem eines zu sehen: Luxus. Ob ihr Reichtum aus Heirat, Erbschaft oder harter Arbeit stammt – die "Housewives" präsentieren ihren kostspieligen Lebensstil gern.

Jede der sechs Episoden dreht sich um ein besonderes Ereignis: Sei es eine prächtige Geburtstagsfeier, eine aufregende Reise oder ein exklusives Skirennen, bei dem alle "Housewives" aufeinandertreffen. "Ihr könnt euch auf einige 'Housewives'-Dramen gefasst machen! Ich liebe die Mädels, aber ab und zu knallt es, wenn so viele zusammen sind", kündigt Immobilienmaklerin Natalie, die wohl exzentrischste der sechs Damen, an. Und so viel sei an dieser Stelle verraten: Sie soll recht behalten.

Die Erfolgsgeschichte der Sendung begann 2006 in den USA mit "The Real Housewives of Orange County". 2010 folgte die erste Staffel von "The Real Housewives of Beverly Hills" (RHOBH), wodurch das Format zum globalen Megahit avancierte. In den USA wurde kürzlich die 13. Staffel von RHOBH abgeschlossen. Das Konzept hat sich zu einem weltweiten Kassenschlager entwickelt, mit 28 Adaptionen in Nord- und Südamerika, Europa, Australien, Asien und Afrika.