Darum verlässt Martin Brambach den Krimi „Unter anderen Umständen“

Nach 18 Jahren müssen Fans der ZDF-Krimireihe „Unter anderen Umständen“ einen herben Verlust verkraften: Schauspieler Martin Brambach (57) verabschiedet sich als Kommissar Arne Brauner endgültig aus der Serie. Am 27. Januar 2025 wird er in der Folge „Die einzige Zeugin“ ein letztes Mal zu sehen sein – und das unter dramatischen Umständen.

Die Umstände seines Todes werfen Fragen auf: Wer ist das Mädchen? Warum war Brauner in Gefahr? Und welche Geheimnisse verbergen sich hinter seinem letzten Hilferuf? Für Winter beginnt eine aufwühlende Suche nach Antworten, während die Ermittlungen von Kommissar Jakobsen aufgenommen werden.

Ein Blick zurück: Die Entwicklung von Arne Brauner

Seit seinem ersten Auftritt in der Krimireihe prägte Martin Brambach die Figur des Arne Brauner auf unverwechselbare Weise. Zunächst als Vorgesetzter von Jana Winter eingeführt, entwickelte sich der Charakter über die Jahre weiter und begleitete die Zuschauer in insgesamt 21 Folgen. Seine Abwesenheit in den beiden letzten Episoden deutete bereits darauf hin, dass Brambach die Serie verlassen würde. Nun hat das ZDF bestätigt, dass der Schauspieler seinen Ausstieg aus freien Stücken wählte, um sich neuen Projekten zu widmen.