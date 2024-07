"Das Mädchen am Strand" (1): Kritik zum Krimi mit Barbara Auer und Heino Ferch im ZDF

Notgedrungene Zusammenarbeit

Ganz schön viel los in diesem Nordholm, das es eigentlich gar nicht gibt. Schade, denn man würde – trotz der Morde – gern sofort ein Ferienhaus in diesem deutschen Ostseeparadies mieten. Nach den beiden sehr erfolgreichen Zweiteilern "Tod eines Mädchens" (2015) und "Die verschwundene Familie" (2019) erschüttert im dritten Fall ein weiteres Kapitalverbrechen diesen schönen Ort. Während einer Abiturfeier am Strand verschwindet die Schülerin Jule Reinhardt (Tijan Marei). Am nächsten Morgen wird ihre Leiche an den Klippen gefunden. Während die örtliche Polizei die verkaterten Schüler und Lehrer Dirk Eilers (André Szymanski) vernimmt, betritt der mittlerweile nach Hamburg gewechselte LKA-Ermittler Simon Kessler (Heino Ferch) den Raum und reißt den Fall in gewohnt rauer Manier an sich. Bei der Erstausstrahlung des ersten von zwei Teilen im Januar 2020 sahen 6,27 Millionen Menschen zu. Das ZDF wiederholt den Zweiteiler nun am Stück zur besten Sendezeit.