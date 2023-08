"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Neue Infos zum Release der achten Staffel!

Acht Promipaare ziehen für zwei Wochen in ein einziges Haus. Dort leben sie auf engem Raum zusammen und müssen mit dem zurechtkommen, was da ist. Einige Betten sind klein und unangenehm mit harten Matratzen, während andere in großen und gemütlichen Betten schlafen dürfen. Außerdem gibt es Einzel- und Gruppenzimmer. Im Lauf der Zeit müssen die Paare in verschiedenen Spielen gegeneinander antreten und Aufgaben erfüllen, während sie von Kameras beobachtet werden. Bei diesen Voraussetzungen ist Drama und Streit nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der Paare vorprogrammiert – vor allem, weil ein Preisgeld von 50.000 Euro auf die Gewinner wartet.

Release der achten Staffel

Ein genaues Datum zur Veröffentlichung hat RTL bisher noch nicht verraten. Laut Angaben des Senders soll die achte Staffel im "Spätsommer" des Jahres erscheinen. Die Dreharbeiten von "Das Sommerhaus der Stars" begannen am 15. Mai und sind bereits seit Monaten abgeschlossen. In den letzten Jahren fiel der Release stets auf den September oder Oktober. Außerdem erscheint die RTL-Reality-Show "Are You The One" bereits im August. Deshalb wird das "Sommerhaus der Stars" wahrscheinlich nicht im August erscheinen, da die beiden Shows sich ansonsten gegenseitig die Zuschauer streitig machen könnte. Vermutlich wird die neue Staffel also entweder wieder im September oder Oktober dieses Jahres auf RTL erscheinen. Die Folgen werden deutlich schneller veröffentlicht als bei den meisten Reality-Shows: "Das Sommerhaus der Stars" läuft in der Regel gleich zwei- oder sogar dreimal pro Woche.