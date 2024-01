"Das Traumschiff: Nusantara": Kritik zur Neujahrsfolge mit Amira und Oliver Pocher

Was war das für eine Aufregung: Die inzwischen offen spinnefeinden Eheleute Amira und Oliver Pocher saßen Mitte November Seite an Seite in der Promi-Ausgabe von "Wer wird Millionär?" und erspielten 125.000 Euro für den RTL-Spendenmarathon. Dass sich das Paar zum Zeitpunkt der Aufzeichnung (17. Oktober) bereits alles andere als grün war, ließ sich aufgrund zahlreicher verbaler Scharmützel problemlos erahnen. Am Neujahrstag steht nun der nächste TV-Auftritt der Noch-Eheleute an: Für die 100. Ausgabe des ZDF-Quotenhits "Das Traumschiff" mit Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger reisten die beiden ins indonesische Nusantara.