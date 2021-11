Das große Backen 2021: Wer ist raus? Wer ist weiter mit welcher Punktzahl?

Zehn Hobbybäcker stellen sich in einer neuen Staffel von "Das große Backen" dem harten Urteil der Jury. Diesmal stehen die Folgen unter dem Motto Weltreise.

Gefordert werden von den zehn Kandiaten u.a. American Cheesecake, Fruit Punch Poke Cake aus der Südsee, marokkanische Pastilla aus der arabischen Welt, japanischer Schwammkuchen, südafrikanische Milktarte oder russische Babka. "Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller... Krümel! Auf der Backreise rund um den Globus habe ich alte Leckereien endlich wieder getroffen und neue tolle Rezept-Bekanntschaften gemacht", sagt Moderatorin Enie van de Meiklojes.

Wer ist raus? Wer ist weiter? Diesmal läuft die Beurteilung etwas anders und damit für die Zuschauer transparenter. Wie bereist aus der Profi-Version der Backsendung bekannt, vergeben die beiden pro Aufgabe Punkte von 1 bis 10. Wer am Ende der Folge die wenigsten Punkte hat, scheidet aus. Der Kandidat mit den meisten Punkten wird "Bäcker:in der Woche" und bekommt die rote Schürze. Erfahren Sie hier Folge für Folge, wen es getroffen hat.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Folge 3 (14. November): Diesmal ist die Südsee das Thema. Zunächst müssen die Kandidaten in der ersten Aufgabe Tahiti-Vanille in einer Torte oder einem Kuchen verarbeiten. In der technischen Prüfung steht ein "Fruit Punch Poke Cake" auf dem Programm. Lilia meistert diese Aufgabe am besten, Franziska landet auf dem letzten Platz. Zum Abschluss müssen die Kandidaten eine Torte mit Palettenmesser-Malerei zaubern. Lilia überzeugt auch in dieser Aufgabe und holt sich folgerichtig die rote Schürze als Bäckerin der Woche. Vorbei ist "Das große Backen" dagegen für Jenny. Der 2. Platz in der technischen Prüfung reicht wegen zwei schwacher Leistungen in den freien Aufgaben nicht.

Die Punkte der 3. Folge: Lilia: 12 + 17 + 20 = 49 Punkte

Julia: 15 + 14 + 16,5 = 45,5 Punkte

Daniel: 13,5 + 12 + 16,5 = 42 Punkte

Fares: 20 + 9,5 + 11 = 40,5 Punkte

Hannes: 16,5 + 10 + 12,5 = 39 Punkte

Ramona: 12,5 + 8,5 + 15 = 36 Punkte

Franziska: 15,5 + 7 + 12,5 = 35 Punkte

Jenny: 10 + 16 +7 = 33 Punkte Folge 2 (7. November): In der Back-Weltreise geht es nach Nordamerika. Zum Auftakt müssen die Kandidaten American Cheesecake zaubern. In der technischen Prüfung stehen Pumpkin Donuts auf dem Programm. Die Motivtorte soll eine bestimmte Region auf dem nordamerikanischen Kontinent repräsentieren, welche, dürfen die Hobbybäcker frei wählen. Julia holt sich diemal die rote Schürze für die Bäckerin der Woche. Franz landet in der technischen Prüfung zwar auf Platz 1, doch sein Cheesecake hat die Jury nicht überzeugt und seine Motivtorte das Thema verfehlt. Er ist damit raus.

Die Punkte der 2. Folge: Julia: 16,5 + 14 + 16,5 = 47 Punkte

Ramona: 18,5 + 10,5 + 15 = 44 Punkte

Daniel: 20 + 11,5 + 10,5 = 42 Punkte

Lilia: 15 + 6 + 18 = 39 Punkte

Fares: 16 + 7 + 14 = 37 Punkte

Jenny: 12,5 + 8 +16 = 36,5 Punkte

Franziska: 10,5 + 11 + 14 = 35,5 Punkte

Hannes: 9,5 + 9 + 12 = 30,5 Punkte

Franz: 7,5 + 16 + 6,5 = 30 Punkte Folge 1 (31. Oktober): Zum Start dürfen die Hobbybäcker wie immer ihre Lieblingsrezepte präsentieren. Anschließend steht die erste technische Prüfung der neuen Staffel an. Gefordert ist eine Margaretentorte, die vor allem im Kölner Raum bekannt ist. Julias Torte wird viel zu dunkel, sie landet in dieser Aufgabe auf dem letzten Platz. Daniel überzeugt mit seiner Margaretentorte und gewinnt die technische Prüfung. Zum Abschluss sollen die Kandidaten in der ersten Motivtorte ihre Visitenkarte abgeben. Daniel sichert sich als Erster die rote Schürze. Vorbei ist die Sendung für Tobias. Er überzeugt weder in der ersten noch dritten Aufgabe und liegt am Ende deutlich hinter seinen Mitstreitern.

Die Punkte der 1 Folge: Daniel: 13,5 + 16 +15 = 44,5 Punkte

Hannes: 13 + 13 + 18 = 44 Punkte

Ramona: 15,5 + 14 + 14 = 43,5 Punkte

Lilia: 17,5 + 12 + 13,5 = 43 Punkte

Fares: 18,5 + 9 +14,5 = 42 Punkte

Franz: 16 + 15 + 7 = 38 Punkte

Franziska: 14,5 + 11 + 12 = 37,5 Punkte

Jenny: 10 + 12,5 + 13,5 = 36 Punkte

Julia: 13,5 + 7,5 + 14 = 35 Punkte

Tobias: 8,5 + 10 + 9,5 = 28 Punkte Das sind die Kandidaten Daniel ist mit seinen 19 Jahren der jüngste Hobbybäcker in der Geschichte der Show. Als "Das große Backen" 2013 startete, war der Dresdner erst elf Jahre alt. Nun durfte er sich endlich bewerben. "Ich kann jetzt endlich das machen, worauf ich mich so lange vorbereitet habe. Da will ich auch abliefern."

Daniel Moll

Fares Ben Mdalla

Franz Rudolf

Franziska Gust

Hannes Güther

Jenny Do

Julia Stanco

Lilia Lamparter

Ramona Fuchs

Tobias Stolz Die Sendetermine von "Das große Backen" Die neunte Staffel läuft ab Sonntag, 31. Oktober, immer sonntags um 17.30 Uhr bei SAT.1. Die Staffel umfasst acht Folgen. Nach TV-Ausstrahlung steht die jeweils nächste Folge vorab bei Streaming-Anbieter JOYN+ auf Abruf zur Verfügung. Das Finale läuft dann am vierten Advent bei SAT.1

Folge 1: Sonntag, 31. Oktober, 17.30 Uhr

Folge 2: Sonntag, 7. November, 17.30 Uhr

Folge 3: Sonntag, 14. November, 17.30 Uhr

Folge 4: Sonntag, 21. November, 17.30 Uhr

Folge 5: Sonntag, 28. November, 17.30 Uhr

Folge 6: Sonntag, 5. Dezember, 17.30 Uhr

Folge 7: Sonntag, 12. Dezember, 17.30 Uhr

Folge 8 - Finale: Sonntag, 19. Dezember, 17.30 Uhr Die Jury von "Das große Backen" Deutschlands Königin der Motivtorte, Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, der mehrfache Patissier des Jahres, bilden erneut die Jury. "In den letzten Monaten mussten viele Fernreisen verfallen. Deswegen haben wir nicht nur Torten, sondern auch Reisehunger. Wir holen uns die Welt ins Backzelt!"

Was bekommt der Gewinner? Wer im Finale die meisten Punkte holt, gewinnt den "Goldenen Cupcake" und 10.000 Euro. Zudem darf er oder sie ein eigenes Backbuch veröffentlichen.