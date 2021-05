Das große Backen - die Profis 2021: Wer ist raus? Wer ist weiter und im Halbfinale?

Zu Beginn des Jahres waren die Promis dran, nun schickt SAT.1 wieder Profis in die TV-Backstube. Im Mai startet die dritte Staffel von "Das große Backen – Die Profis".

Anders als bei "Das große Backen" und "Das große Promi-Backen" sind nur Kandidaten am Start, die mit der Konditorei oder Pâtisserie ihr Geld verdienen. Ein weiterer Unterschied: Sie treten in Zweierteams statt alleine an. Die Teams wetteifern um den goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro Preisgeld. Dieses Mal wird es sogar zu einem Drei-Nationen-Wettstreit, denn neben Deutschland und Österreich ist erstmals auch Italien mit einem Duo aus Südtirol vertreten.

Wer ist raus? Wer ist weiter? Am Ende jeder Folge muss ein Team die Show verlassen. Die Jury vergibt für die Aufgaben Punkte, wer am wenigsten gesammelt hat, fliegt raus. Im Finale kämpfen drei Teams um den Sieg. Hier können Sie Folge für Folge nachlesen, welches Duo es getroffen hat und wer sich den Tagessieg geholt hat.

Folge 2 (16. Mai): Zunächst müssen die Teams eine Schoko-Matcha-Torte herstellen. Und das ganz ohne Rezept. Lena und Dominik (Team Rot) erleben dabei ihr persönliches Waterloss: Ihre Torte zerläuft in der Kühlung. Nach der ersten Aufgabe liegen die beiden abgeschlagen auf dem letzten Platz. Die zweite Challenge des Tages lautet: Live Plating zum Thema "Taste of the World". Die Teams müssen rund um ein Schaustück ihre Gebäcktafel live vor der Jury anrichten. Dabei liefert Team Rot dann wieder ab, doch der Rückstand aus der ersten Ausgabe war zu groß. Lena und Dominik sind ausgeschieden.

Die Punkte der zweiten Folge:

Team Gelb: 25 + 26 = 51 Punkte Team Schwarz: 20 + 26 = 46 Punkte Team Lila: 23 + 21 = 44 Punkte Team Grün: 17 + 23 = 40 Punkte Team Rot: 11 + 27 = 38 Punkte -> RAUS Folge 1 (9. Mai): In der allerersten Aufgabe der neuen Staffel muss jedes Team unter dem Motto "Unsere Besten" anfertigen. Die Gebäcke sollen vor allem die Persönlichkeit und Individualität der Kandidaten widerspiegeln, aber auch durch Feinheiten und Perfektion punkten. Team Rot überzeugt auf ganzer Linie und holt sich 30 Punkte, Team Blau landet in dieser Aufgabe auf dem letzten Platz. Anschließend kommt es zu einer Aufgabe, die es in dieser Form bislang noch nicht gab: Erstmals gestalten die Profis ein gemeinsames Schaustück. Dabei wird ein "süßer" Zug angefertigt, für den jedes Team einen individuellen Waggon kreiert. Team Blau kann den Rücktstand aus der ersten Aufgabe nicht mehr aufholfen, für Angelika und Manfred ist die Sendung nach einer Folge schon wieder vorbei

Die Punkte der ersten Folge:

Team Rot: 30 + 25 = 55 Punkte Team Grün: 23 + 28 = 51 Punkte Team Schwarz: 22 + 23 = 45 Punkte Team Gelb: 21 + 18 = 39 Punkte Team Lila: 20 + 18 = 38 Punkte Team Blau: 15 + 20 = 35 Punkte -> RAUS Wann läuft die dritte Staffel? Ab dem 9. Mai zeigt SAT.1 vier neue Folgen immer sonntags um 17.45 Uhr. Die Folgen sind auch bei Streaming-Anbieter Joyn zu sehen. Im Vergleich zur regulären Ausgabe und dem "Promi-Backen" ist die Staffel kürzer und läuft nur einen Monat.

Die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Sonntag, 9. Mai 2021 17:45 Uhr

Folge 2: Sonntag, 16. Mai 2021 17:45 Uhr

Folge 3: Sonntag, 30. Mai 2021 17:45 Uhr

Folge 4 - Finale: Sonntag, 6. Juni 2021 17:45 Uhr Wer sind die Kandidaten und Teams? Sechs Teams mit je zwei Kandidaten stellen sich der Herausforderung. Die Profi-Teams müssen in jeder Folge zwei Aufgaben bewältigen.