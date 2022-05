Das große Backen – die Profis 2022: Wer ist raus? Wer steht im Finale?

Folge 3: In der ersten Aufgabe müssen die verbliebenen vier Teams Torten ohne Zucker backen. In der zweiten Aufgabe steht ein Schokoladenschaustück auf dem Programm, und zwar in Form eines Obstbaumes. Eingebettet soll es in eine Tortenlandschaft sein. Katrin und Stefan aus Team Blau erwischen keinen guten Tag und scheiden aus. Die anderen drei Teams stehen im Finale.

Wer sind die bisherigen Gewinner?

In Staffel 1 wurden Tamara Seidenglanz ("Vizeweltmeisterin der Jungkonditore 2018") und Max Wittl (Leiter der Pâtisserie der elterlichen Konditorei) zu den Siegern gekürt. In der zweiten Staffel holten sich Regina "Resi" Lanz (Konditormeisterin im "Kate - Café am Theater" in Neuburg an der Donau) und Sybille Langner (29Konditormeisterin in der "Hotel Konditorei Wessinger" in Neu-Isenburg) den Sieg. In Staffel drei triumphierten Oliver Gasser (Konditor/Pâtissier bei "Konditorei Gasser" in Lüsen) und Helmut Oberkalmsteiner (Chef-Pâtissier im "Hotel Chalet Mirabell" in Hafling).