„Das große Promi-Büßen 2023“: Diese Stars sind dabei

Im Sommer 2022 betrat eine neue Reality-Show die TV-Bühne: „Das große Promi-Büßen“. Elf mehr oder weniger bekannte Personen wie Helena Fürst, Ennesto Monté und Elena Miras zogen dafür in ein Zeltlager in den Alpen. Dort mussten sie Spiele absolvieren – allerdings nicht, um belohnt zu werden, sondern um einer Bestrafung zu entgehen. Ein weiteres beliebtes Element der ProSieben-Sendung war, dass die Promis mit Ausschnitten aus anderen Reality-TV-Shows konfrontiert wurden, in denen sie keine allzu gute Figur abgegeben haben. Wer ist dieses Jahr dabei?

Aufgrund der überzeugenden Quoten der ersten Staffel ist es nicht verwunderlich, dass ProSieben Anfang 2023 eine zweite Staffel ankündigte. Und wie es bei solchen Formaten üblich ist, gibt es im Vorfeld jede Menge Spekulationen, welche Teilnehmer die Produzenten diesmal an Bord holen.

Die geheime Kandidatenliste für „Das große Promi-Büßen 2023“ Einige Trash-Fans und Hobbydetektive im Netz haben herausgefunden, dass sich eine verdächtig hohe Anzahl an Reality-Stars gleichzeitig eine Pause von den sozialen Medien genommen hat. Zudem waren sie in ihren letzten Beiträgen alle in ähnlich aussehenden Hotelzimmern zu sehen. Dies lässt den Schluss zu, dass sie alle Teilnehmer der gleichen Show sind, nämlich „Das große Promi-Büßen 2023“. Und es stehen einige Trash-Hochkaräter auf der Liste.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Der bekannteste Name und eine echte Reality-Veteranin ist Daniela Büchner. Zusammen mit ihrem 2018 verstorbenen Mann Jens Büchner war sie bereits in „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ und „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ zu sehen. Seit dem Tod ihres Mannes nahm sie zudem 2020 an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und 2021 an „Promi Big Brother“ teil.

Yvonne Woelke ist eine weitere potenzielle Kandidatin für „Das große Promi-Büßen 2023“. Sie ist eine studierte Schauspielerin und seit 2002 in Film- und Fernsehrollen zu sehen. Unter anderem sind in ihrer Vita Serien wie „Alarm für Cobra 11“, „Verbotene Liebe“ und „Unter uns“ vertreten.

Als Handballer begann Eric Sindermann seine Karriere. Obwohl er talentiert war, schaffte er allerdings nie den Sprung in die Elite. Dafür fiel er wiederholt durch Eskapaden auf; zum Beispiel stritt er sich mit Trainern und Mitspielern und schoss einen Ball auf die Zuschauerränge. 2014 beendete er seine Laufbahn als Profisportler. Auf der Suche nach neuen Beschäftigungen landete er 2021 beim Trash-TV und war bei „Ex on the Beach“ und „Promi Big Brother“ zu sehen. Und nun kommt er auch für „Das große Promi-Büßen 2023“ infrage.

Ebenfalls hoch gehandelt wird Patrick Romer, der 2020 an der Sendung „Bauer sucht Frau“ teilnahm. Eine Partnerin fand er dort nicht, verliebte sich aber wenig später in Antonia Hemmer, mit der er 2022 bei „Das Sommerhaus der Stars“ antrat. Das Paar gewann die Show sogar, trennte sich jedoch kurz nach dem Sieg.

Auf der geheimen Liste für „Das große Promi-Büßen 2023“ stehen außerdem Christin Okpara, Lisha Savage, Emmy Russ, Gloria Glumac, Mike Cees und Rafi Rachek. Auch Jasmin Herren verhielt sich rund um die vermuteten Dreharbeiten für die Sendung in den sozialen Medien verdächtig.