"Das große Promi-Büßen": Mike Cees schießt sich nach Gespräch mit Olivia Jones ins Aus

Christin brachte die Runde der Schande halbwegs gut hinter sich. Von ihren Ausrastern bei dem Dating-Format „Are You The One“ schien die 27-Jährige zum Teil selbst geschockt. Als „temperamentvoll“ bezeichnete Christin ihre Wutausbrüche. Olivia Jones legte die Fakten dagegen auf den Tisch, nannte Christins Ausraster ein „Aggressionsproblem“. Das sah auch Christin mehr oder weniger ein. Sie habe sich, nachdem sie mit 13 Jahren ins Internat kam, selbst erzogen. Bis heute ließe sie sich von niemandem etwas sagen. Bis jetzt: Denn Olivia Jones brummte ihr eine symbolische Strafe auf: Christin soll 200-mal den Satz „Ich möchte ein gutes Vorbild sein“ an die Tafel schreiben. Das findet die Büßerin gar nicht so schlecht, immerhin manifestiere sich so die gewünschte Änderung in ihrem Leben.