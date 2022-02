Das große Promibacken 2022: Wer ist raus, wer ist noch dabei?

Acht Prominente stellen sich in der siebten Staffel von "Das große Promibacken" der besonderen Herausforderung in der Backstube. Sie müssen kunstvolle Torten kreieren und die Rezepte der Jury umsetzen. Hier erfahren Sie, wer das besonders gut gemacht hat und wer bereits die Segel streichen musste.

Wer tritt als Sieger in die Fußstapfen von Model Franziska Knuppe? Diese Frage wird in der neuen Staffel von "Das große Promibacken" beantwortet, die seit 12. Januar immer mittwochs um 20.15 Uhr bei SAT.1 läuft.

Wer ist raus? Wer ist weiter? Woche für Woche muss der jeweils "schwächste" Hobbybäcker die Show verlassen. Wer dieser schwächste Bäcker ist, darüber entscheidet allein die Jury. Sie bewertet alle drei Aufgaben, die die Kandidaten meistern mussten und schickt dann einen Promi nach Hause.

Diese Promis mussten bereits gehen: Folge 1: Evelyn Burdecki ist raus

Folge 2: Sven Ottke ist raus

Folge 3: Hardy Krüger jr. ist raus

Folge 4: Jenny Elvers ist raus Wer ist beim Promibacken 2022 noch dabei? Detlef Soost

Sarah Harrison

Faisal Kawusi

Natalia Avelon "Das große Promibacken 2022" - Folge für Folge Folge 4: Diesmal wird es herzhaft, zumindest zum Start der Folge. Die Kandidatin müssen herzhafte Strudel backen. Anschließend steht in der technischen Prüfung ein Rezept namens Schwanensee auf dem Programm. Hier landet Faisal Kawusi auf dem letzten Platz. Zum Abschluss möchte die Jury Torten in Steinoptik sehen. Faisal kann seinen Rückstand aus der technischen Prüfung wettmachen und zumindest Jenny Elvers überholen. Sie ist damit raus. Bäckerin der Woche wird zum vierten Mal in Folge Sarah Harrison, obwohl sie diesmal zum ersten Mal in der Staffel in der technischen Prüfung nicht die volle Punktzahl geholt hat. Sie, Natalia Avalon, Faisal Kawusi und Detlef Soost sind weiter dabei.

Folge 3: Es wird heimelig und heimisch beim Promibacken. Die Kandidaten müssen als erste Aufgabe einen rustikalen Sonntagskuchen nur mit Zutaten aus Deutschland backen. In der technischen Prüfung ist eine Kardinalschnitte gefordert. Sarah Harrison holt in dieser Aufgabe schon wieder die volle Punktzahl, Hardy Krüger jr. hingegen verhaut die Prüfung. Zum Abschluss müssen die Promis eine Selfie-Torte abliefern. Hardy Krüger jr. kann den Rückstand nicht mehr wettmachen und muss gehen. Sarah Harrison verteidigt erneut die rote Schürze als Bäckerin der Woche. Diese Kandidaten sind nach der zweiten Folge weiter dabei: Sarah Harrison, Natalia Avalon, Jenny Elvers, Faisal Kawusi und Detlef Soost.

Folge 2: Neue Woche, neue Aufgaben für die Promi-Kandidaten. Diessmal stehen eine Grafische Tarte, eine Mozartrolle in der technischen Prüfung und eine süße Monstertorte auf dem Backplan. Sarah Harrison holt wie in der Vorwoche die volle Punktzahl in der technischen Prüfung. Wenig überraschend verteidigt Sarah so ihre rote Schürze als "Bäckerin der Woche". Detlef Soost erlebt in der technischen Prüfung dagegen ein Debakel, kann sich aber durch zwei ordentliche Leistungen in den anderen Prüfungen retten. Vorbei ist die Show indes für Sven Ottke, dessen Torte zum Thema "süße Monster" die Jury nicht überzeugen.

Folge 1: Traditionell dürfen die Promi-Kandidaten derJury zum Auftakt erst einmal ihr Lieblingsrezept präsentieren. Anschließend stehen in der technischen Prüfung Franzbrötchen auf dem Programm. Zum Abschluss müssen die Promis per Mottotorte eine Visitenkarte abgeben. Hier gibt es Ghettoblaster (Detlef Soost), Anarchie (Faisal Kawusi) und ein Prinzessinnenschloss (Sarah Harrison) zu sehen. Sarah Harrison ist es auch, die sich als "Streberin" der neuen Staffel entpuppt. In der technischen Prüfung sahnt sie sogar die volle Punktzahl ab und wird "Bäckerin der Woche". Weit weniger gut läuft es für Evelyn Burdecki. Ihre Franzbrötchen sind nicht durchgebacken und haben die falsche Form. Auch ihre Mottotorte überzeugt die Jury nicht. Sie fliegt als erste raus.

Wer sind die Promi-Kandidaten 2022? "Ich liebe die Sendung und bin seit Jahren begeisterte Zuschauerin. Extra für die Sendung habe ich backen gelernt, denn das konnte ich vorher so gut wie nicht", sagt Jenny Elvers. Sie ist eine von acht Promis, die ihr Glück im SAT.1-Backzelt versuchen. Auch der frühere Boxer Sven Ottke ist dabei, stapelt aber tief: "Das war im Minusbereich" sagt er auf die Frage nach seinem Backvermögen vor der Show. Ähnlich sieht es bei Evelyn Burdecki aus. "Ich bin vorher noch nie mit Teig kneten, formen und dekorieren in Berührung gekommen. Die einzige Disziplin, die ich in dem Punkt perfekt beherrsche, ist Teig vertilgen!"

Die Teilnehmer im Überblick: Natalia Avelon (Schauspielerin)

Evelyn Burdecki (Reality-Star)

Jenny Elvers (Schauspielerin, Moderatorin)

Sarah Harrison (Influencerin, Reality-Star)

Faisal Kawusi (Comedian)

Hardy Krüger jr. (Schauspieler)

Sven Ottke (ehemaliger Boxer)

Detlef Soost (Tänzer, Choreograph, Fitnesscoach) Wann läuft "Das große Promibacken" in SAT.1? Die Folgen der siebten Staffel werden ab 12. Januar 2022 immer mittwochs um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Pro Folge müssen die Promis drei Aufgaben bewältigen. Eine allgemeine Backaufgabe, eine technische Prüfung und eine Motivtorte. Auch bei Joyn sind die Folgen zu sehen.

Die Sendetermine im Überblick Folge 1: Mittwoch, 12. Januar, 20.15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 19. Januar, 20.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 26. Januar, 20.15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 2. Fabruar, 20.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 9. Februar, 20.15 Uhr

Finale: Mittwoch, 16. Februar, 20.15 Uhr Wer bildet die Jury? Hier bleibt alles wie gehabt: Deutschlands bekannteste Motivtorten-Queen Bettina Schliephake-Burchardt und der mehrfache "Pâtissier des Jahres" Christian Hümbs bewerten die Backkünste der Promis. "Am Ende jeder Aufgabe zählt nur das Ergebnis. Ob jahrelange Backerfahrung oder riesiges Talent mitgebracht wird oder beim Coaching einfach nur richtig gut aufgepasst wurde, ist uns egal", sagt Schliephake-Burchardt. "Ich habe selten so viel gelacht in einer Staffel wie in dieser", sagt Hümbs.

Wer moderiert "Das große Promibacken"? Enie van de Meiklokje natürlich. "An den Promibackplätzen wurde diese Staffel nicht nur fleißig gebacken, sondern auch viel gebattlet: nicht nur am Ofen, sondern auch gesanglich, tänzerisch und verbal. Eine wilde Truppe für beste Unterhaltung – das sollte man sich anschauen", sagt sie.

Wo findet man die Rezepte? Die Rezepte aus "Das große Promibacken" stellt SAT.1 nach Ausstrahlung auf seiner Webseite bereit. Dort finden sich auch Rezepte aus früheren Staffeln sowie aus "Das große Backen".

Wer sind die bisherigen Sieger? Bis auf die Premierenstaffel war "Das große Promibacken" fest in weiblicher Hand. Jochen Bendel holte sich 2016 als erster Promi den Goldenen Cupcake, danach gewannen nur noch Frauen. Die bisherigen Gewinner im Überblick:

2016: Jochen Bendel

2017: Janine Kunze

2018: Sarah Lombardi

2019: Evi Sachenbacher-Stehle

2020: Rebecca Mir

2021: Franziska Knuppe

Sonya Kraus gewann 2016 das Oster-Special der Backshow