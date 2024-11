Das sind die neuen Fälle von "Aktenzeichen XY ungelöst": Versuchter Mord an Politiker

Am 6. November hoffen Rudi Cerne und die Polizei erneut auf Hinweise der Zuschauer, um brutale Verbrechen aufzuklären. Hier findet ihr alle Fälle der Ausgabe von "Aktenzeichen XY... ungelöst".

Versuchter Mord an FDP-Politiker Georg Gallus (Kripo Göppingen) 19. März 2023: In der Nacht schießt ein unbekannter Täter mehrmals durch ein Fenster auf den Landwirt und FDP-Politiker Georg Gallus, als der in seiner Wohnung auf einem abgelegenen Hof in Hattenhofen schläft. Der Politiker wird von vier Kugeln getroffen und muss notoperiert werden; doch er überlebt. Im Krankenhaus wird Gallus dann von der Polizei bewacht, aus Angst, dass der Täter erneut auftauchen könnte. Aufgrund der aufgeplatzten Patronenhülsen vermuten die Ermittler, dass die Tatwaffe umgebaut wurde.

Mord an einer 75-Jährigen (Kripo Aalen) 24. September 2024: Als eine 75-jährige Frau nach ihrer Gartenarbeit nicht nach Hause zurückkehrt, sorgen sich ihre Familienmitglieder und suchen nach ihr. Die Frau finden sie tot auf ihrem Grundstück. Die aus ca. 30 Ermittlern bestehende und eigens für diesen Fall eingerichtete "Soko Garten" will nun herausfinden, unter welchen Umständen die 75-Jährige sterben musste. Aktuell sucht die Soko nach einem zwischen 17 und 25 Jahre alten Mann, der sich zur Tatzeit in der Nähe des Grundstücks aufgehalten hat.

Doppelte Fahrerflucht (Polizei Obertrum am See (Österreich)) 17. Juni 2023: In der Nacht will die 19-jährige Jeanette nach einer Party zu Fuß nach Hause laufen. Auf dem Weg wir sie um ca. 0.30 Uhr von einem Auto angefahren und fällt zu Boden. Der Fahrer des Autos fährt einfach weiter, Jeanette bleibt auf der Straße liegen. Kurz darauf sieht eine Zeugin die junge Frau und will ihr zu Hilfe eilen; doch da wird Jeanette von einem weiteren Auto überfahren. Auch der Fahrer dieses Wagens begeht Fahrerflucht. Zwar meldet sich der erste Autofahrer später bei der Polizei, doch nach dem zweiten Fahrer suchen die Ermittler weiter.

80-jährige Seniorin überfallen und ausgeraubt (Kripo Trier) 26. Mai 2023: Nachts verschaffen sich zwei Männer Zutritt zum Haus einer 80-jährige Seniorin. Als sie Geräusche hört und nachschauen will, was in ihrem Haus vor sich geht, öffnen die Täter plötzlich die Tür und fesseln die Seniorin. Danach machen sie sich auf die Suche nach Wertgegenständen und rauben unter anderem Schmuck, vier Handys, einen Tresor und eine ältere Digitalkamera. Danach entkommen die Einbrecher durch die Haustür. Die 80-Jährige kann sich schließlich selbst befreien und alarmiert die Polizei.

COLD CASE: Mord an Andrea Weltzer (Kripo Köln) 7. Januar 1992: In der Nacht entdeckt ein Taxifahrer die 28-jährige Andrea Weltzer auf der Straße; sie ist bewusstlos und schwer verletzt. Im Krankenhaus kämpft man um ihr Leben, doch die junge Frau stirbt in der Klinik an ihren schweren Stichverletzungen. Die Ermittler entdecken tatrelevante männliche DNA, doch viele Fragen bleiben offen. So ist bis heute nicht klar, warum sich die junge Frau in Lindenthal aufhielt, obwohl sie im Stadtteil Ehrenfeld wohnte. Die Freunde und Bekannten der Toten weigern sich damals außerdem, mit den Polizisten zu sprechen. Heute hofft die Polizei vor allem auf Hinweise von Andreas Ex-Partnern Thomas (ein junger Mann aus der Hausbesetzerszene) und Klaus (offenbar ein Psychologe aus Heidelberg).

IDENTIFY ME: Brutaler Mord an unbekannter Frau (LKA Hannover) 20. August 1994: Zwei Studenten entdecken auf einem Gelände der Bundeswehr in Hannover in einem tiefen Erdloch die skelettierte Leiche einer Frau. Mindestens zwei Jahre zuvor wurde sie getötet. Laut Untersuchungen der Kriminaltechnik war die Frau zwischen 30 und 55 Jahre alt und hatte rötlich braunes Haar. Außerdem trug sie ein türkisfarbenes Shirt mit der Aufschrift "Little Italy - New York City". Viele ihrer Zähne waren verfault oder abgebröckelt und kosmetisch wiederhergestellt worden; besonders im Bereich der Schneidezähne.