"Davos 1917": Kritik zur Hotel-Serie mit Dominique Devenport

Hauptschauplatz der sechsteiligen Miniserie "Davos 1917" (alle sechs Folgen am Stück) ist ein luxuriöses Sanatorium in den schneebedeckten Schweizer Alpen. Man schreibt das Jahr 1917, der Erste Weltkrieg tobt in Europa. Die neutrale Schweiz ist von Großmächten umgeben, die sich rund um die Schützengräben dem Massentod hingeben. Doch im mondänen Kosmos des Curhauses Cronwald in Davos ist davon wenig zu spüren. Hier erholen sich die Reichen und "Verdienten" aller Nationen – Adelige, Großbürger, Offiziere – von Verletzungen und Krankheiten wie der Tuberkulose. Unter der Oberfläche wird jedoch auch hier gekämpft. Johanna Gabathuler (Dominique Devenport), Tochter des Sanatoriumsbetreibers (Hanspeter Müller-Drossaart), kehrt hochschwanger von ihrem Rotkreuz-Einsatz an der Westfront zurück.