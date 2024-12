"Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend – mit Horst Lichter und Freunden": So feiert der Trödel-Moderator

In der XXL-Ausgabe von "Bares für Rares" auf Schloss Drachenburg erfüllten sich Händlerwünsche. Von der Berkel-Aufschnittmaschine bis zum Helmut Newton Bildband - seltene Sammlerstücke fanden neue Besitzer.

Alle vereint unter einem Baum mit Kerzen oder am festlich gedeckten Tisch: Erstmalig übernimmt Horst Lichter den Heiligabend im Zweiten. Seine neue Festtagssendung "Der 'Bares für Rares'-Weihnachtsabend – mit Horst Lichter und Freunden" kommt zur besten Sendezeit. Lichter, der sympathische Trödelshow-Moderator, langjährige Fernsehkoch sowie natürlich Menschenfreund und Charmeur, bietet mit unaufdringlichem Parlando, Musik und nostalgischen Rückblicken genau die Kulisse, in der sich Besinnlichkeit entfalten kann.

Im Freundeskreis auf Schloss Drachenburg

Dabei macht auch Horst Lichter das, was man an Heiligabend eben so veranstaltet: Man versammelt seine Lieben um sich. Für den Mann mit dem imposanten Schnauzbart und der rheinischen Singsang-Stimme sind das: Wendela Horz, Fabian Kahl, Elisabeth "Lisa" Nüdling, Walter "Waldi" Lehnertz, Bianca Berding und Sven Deutschmanek, die beliebtesten Händler und Kunstexperten von "Bares für Rares".