"Der Bergdoktor" & "Die Bergretter" kommen zu RTL!

RTL Deutschland hat sich die Streaming-Rechte an zahlreichen Erfolgsserien des ZDF gesichert – darunter "Der Bergdoktor" und "Die Bergretter". Was ändert sich für Zuschauer?

Wer ein Abo bei RTL+ abgeschlossen hat, kann sich freuen – denn RTL Deutschland hat sich die Streamingrechte an diversen ZDF-Erfolgsserien gesichert. Insgesamt werden damit bald über 1000 Episoden von ZDF-Serien auf RTL+ verfügbar sein. Zwar sind die meisten Folgen auch in der ZDFmediathek streambar, doch RTL hat sich auch Inhalte gesichert, die bisher nur über den Bezahldienst ZDF select abgerufen werden können. Die Serien werden in insgesamt drei Stufen bei RTL+ freigeschaltet.