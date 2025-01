In der 18. Staffel von "Der Bergdoktor" erwarten Dr. Martin Gruber nicht nur medizinische Rätsel und Patienten, sondern auch Herzangelegenheiten und familiäre Harmonie.

Na, wie geht's uns denn heute? Während viele Zuschauerinnen und Zuschauer vermutlich noch damit beschäftigt sind, Festtagsbraten und Silvesterkater zu verdauen, ruft bei Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) wieder die Pflicht. Am 2. Januar, 20.15 Uhr, startet die mittlerweile 18. Staffel des Dauerbrenners "Der Bergdoktor" im ZDF. Die acht neuen Episoden sind immer donnerstags zu sehen. Was ist von ihnen zu erwarten?

Seit 2008 ist Hans Sigl nun schon als Dr. Martin Gruber mit Leib und Seele in Ellmau in Tirol am Fuß des Wilden Kaisers im Dienst. Inspiration für den Arzt, dem die Patientinnen und Patienten vertrauen, zumindest meistens, war dereinst die gleichnamige Groschenromanreihe. Zuvor wurde der Bergdoktor von Gerhart Lippert und Harald Krassnitzer in den 90er-Jahren in der gleichnamigen SAT.1-Serie verkörpert.

Seit dem Start des ZDF-Reboots ist Hans Sigl fest mit dieser Rolle verbunden. Immer wieder wird er gefragt, wie lange er noch als Bergdoktor praktizieren wolle. "Solange ich mich der Geschichte verbunden fühle, mache ich weiter", sagte er im teleschau-Interview vor einem Jahr. Und das tut er auch heute noch, wie er kürzlich bekräftigte.

"Der Bergdoktor" Martin Gruber hat nur Augen für seine neue Liebe Nach dem dramatischen Cliffhanger um Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner) im Finale von Staffel 16, endete die 17. erstaunlich harmonisch. Lisbeths Zustand war wohl psychosomatisch bedingt und den andauernden Anspannungen auf dem Gruberhof zwischen Martin und seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht) geschuldet. Doch diese Wogen sind endlich geglättet, und auch das Insolvenzverfahren gegen Rolf Pflüger (Wolfram Berger) konnte Martin in letzter Sekunde abwenden, zur besonderen Freude von dessen Tochter Caro (Barbara Lanz), die seitdem ein Auge auf den smarten Bergdoktor geworfen hat.

Der hat allerdings auch in den neuen Folgen nur Augen für seine neue Liebe Karin Bachmeier (Hilde Dalik). Als Martin den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen will, stellt sich allerdings heraus, dass Karin darauf wenig Lust hat. Gefühle füreinander haben derweil Martins Tochter Lilli (Ronja Forcher) und seine neue Sprechstundenhilfe David Kästner (Frédéric Brossier) entwickelt, und auch bei Bruder Hans hat Amor einen Pfeil abgeschossen. Doch keine Sorge, "Der Bergdoktor" wäre nicht "Der Bergdoktor", wenn nicht die ein oder andere dunkle Wolke am rosaroten Himmel aufzöge.

Mysteriöse Symptome in der Auftaktfolge Und natürlich halten Martin auch in Staffel 18 verzwickte medizinische Fälle und störrische Patienten wie Hendrik Barlan (Sönke Möhring) auf Trab. Der Anwalt hat in der Auftaktfolge "Wechselwirkung" immer wieder Schwächeanfälle und zudem eine mysteriöse Entzündung am Fuß. Vor einiger Zeit hat er sein Leben umgekrempelt und sich ganz der Longevity (Langlebigkeit) verschrieben, dem Wunsch, auf gesunde Weise überdurchschnittlich alt zu werden.

Das beinhaltet neben einem extensiven Sportprogramm auch eine ganze Palette an Medikamenten, die an dieser Stelle gar nicht indiziert sind, wie Martin findet. Sie sind Teil des Behandlungsplans von Diane Klinger, Chefin einer Longevity-Klinik. Sie wehrt sich vehement gegen Martins Vermutung, dass die Medikamente Auslöser für Barlans Symptome sind. Auch Martins Kollegen an der Klinik bezweifeln seine Theorie – bis sich Barlans Zustand plötzlich dramatisch verschlechtert ...

Wer nicht bis zum 2. Januar warten möchte, kann die neue Folge bereits vorab in der ZDF-Mediathek sehen. Alle acht Episoden sind jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung dort abrufbar.

