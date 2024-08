„Der Bergdoktor“: So geht es in der neuen Staffel mit Martin Gruber weiter

Ein Rückblick

Die größten Skandale aus zwei Jahrzehnten „Bauer sucht Frau“

Liebe, Leidenschaft und Landwirtschaft – das muss auch in Deutschland funktionieren. So oder so ähnlich müssen wohl die Überlegungen der RTL-Verantwortlichen ausgesehen haben, als sie die britische TV-Sendung „Farmer Wants a Wife“ 2005 adaptierten. Das Lovetainment-Format avancierte zum Quotenbringer für den Privatsender und feiert dieses Jahr mit der 20. Staffel Jubiläum. Grund genug, um auf die größten Skandale zurückzublicken.

MEHR