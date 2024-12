"Der Bergdoktor"-Spezialfolge: ZDF zeigt Einblicke hinter den Kulissen

Das Warten hat bald ein Ende: Am 2. Januar startet die 18. Staffel von "Der Bergdoktor" im ZDF. Doch bereits am 29. Dezember Uhr erwartet die Fans ein besonderes Highlight: Die Spezialfolge "Backstage – Der Bergdoktor: Am Set mit Hans Sigl" bietet exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Erfolgsserie.

ZDF-Doku gibt Einblicke vor Staffelstart

In der Doku nimmt der Bergdoktor-Star die Zuschauer mit in seinen Arbeitsalltag und zeigt, wie die emotionalen Geschichten rund um Dr. Martin Gruber entstehen. Wie intensiv es dabei auch hinter den Kulissen zugeht – das erfahren Fans in der Doku. "Am letzten Drehtag liegen wir uns alle heulend in den Armen", verrät Sigl unter anderem.