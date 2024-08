"Der Bergdoktor" bei RTL: Hans sigl ist bald beim Privatsender im Einsatz

"Der Bergdoktor", "Das Traumschiff" oder "Nord Nord Mord" – das gab es bislang nur im ZDF oder in der ZDFmediathek. Nun jedoch hat sich RTL Deutschland zahlreiche ZDF-Inhalte gesichert. Rund 1.000 Episoden verschiedener ZDF-Serien und -Reihen sollen demnach ab Mitte September auch beim Streamingdienst RTL+ abrufbar sein.

„Der Bergdoktor“ ist eine Konstante im deutschen Fernsehen. Seit 2008 läuft die Serie mit dem Hauptdarsteller Hans Sigl im ZDF. Entsprechend fragen sich die Fans nach jeder Staffel: Wird es neue Folgen geben, und wie geht es darin mit den Charakteren weiter? Hier erfährst du, ob eine 18. Staffel kommt und was darüber bekannt ist.

"Als führender deutscher Privatsender und Streamingdienst wollen wir die erste Adresse für alle Partner in Deutschland sein", erklärt Andreas Fischer, COO bei RTL Deutschland, in einer Ankündigung. "Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir jetzt auch mit ZDF Studios einen neuen Lizenzdeal vereinbaren konnten. Dieses hochkarätige Paket an ZDF-Erfolgsserien ist eine perfekte Ergänzung zu unserem eigenen Must-see-Content und kann auf RTL+ auch noch mal eine ganz neue, jüngere Zielgruppe begeistern."