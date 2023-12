"Der Landarzt": "Was wurde aus den Schauspielern der beliebten ZDF-Serie?

Die Serie „Der Landarzt“ lief von 1987 bis 2013 im ZDF. Insgesamt sind 297 Folgen entstanden, die bis heute regelmäßig wiederholt werden. Doch was wurde eigentlich aus den Darstellern der Serie?

Der titelgebende Landarzt Im Mittelpunkt vom „Landarzt“ stand ein Mediziner, der sich um das gesundheitliche Wohl der Bewohner von Deekelsen kümmerte. Im Serienverlauf gab es drei Landärzte. Von 1987 bis 1992 spielte Christian Quadflieg die Hauptfigur namens Dr. Karsten Mattiesen. Quadflieg war schon vor seinem Engagement in der Serie bekannt und hatte unter anderem im kontroversen „Tatort – Reifezeugnis“ mitgespielt. Nach dem „Landarzt“ spielte er in weiteren Serien mit. So verkörperte er in „Vater wider Willen“ von 1995 bis 2002 die Titelfigur. Quadflieg starb im Juli 2023 mit 78 Jahren in Hamburg.

In „Der Landarzt“ folgte 1992 Walter Plathe als Dr. Uli Teschner. Plathe war einer der bekanntesten Schauspieler der DDR und wurde auch nach der Wende gerne besetzt. Nachdem er 2009 als „Landarzt“ ausstieg, war er unter anderem in Serien wie „Klinik unter Palmen“, „Bei aller Liebe“ und „Familie Dr. Kleist“ zu sehen. Mittlerweile hat sich der inzwischen 73-Jährige aus der Schauspielbranche zurückgezogen.

Von 2009 bis 2013 war Wayne Carpendale als Dr. Jan Bergmann im „Landarzt“ zu sehen. Der Sohn des Schlagersängers Howard Carpendale begann seine Schauspielkarriere im Jahr 2000 mit einer Hauptrolle in der Soap „Unter uns“. Auch in den Serien „Unser Charly“ und „Sturm der Liebe“ war er lange vertreten. Seit dem Ende vom „Landarzt“ wird er weiterhin für Serien besetzt. Zudem moderiert der 46-Jährige diverse TV-Shows oder ist als Teilnehmer dabei.

Die Lebenspartnerinnen Selbstverständlich spielte im „Landarzt“ immer auch das Liebesleben der Titelfigur eine tragende Rolle. Dr. Karsten Mattiesen hatte eine Ex-Frau namens Annemarie, die von Gila von Weitershausen gespielt wurde. Die heute 79-Jährige stieg 1995 aus der Serie aus und ist nach wie vor in diversen TV-Produktionen vertreten. So war sie 2021 und 2022 in „Kreuzfahrt zum Glück“ zu sehen.

Dr. Uli Teschner trifft im „Landarzt“ seine Jugendliebe Lilli Schwarzenberg wieder, die ebenfalls Medizinerin ist. Sie und Teschner nähern sich im Laufe der Serie immer mehr an und heiraten schließlich. Dr. Lilli Schwarzenberg-Teschner wurde von 1995 bis 1999 von Karin Düwel gespielt. Anschließend hatte die heute 69-Jährige unter anderem bis 2013 eine wiederkehrende Rolle in der Krimiserie „Polizeiruf 110“. Dr. Jan Bergmann verliebt sich in Maren Jantzen, die von Caroline Scholze gespielt wurde. Auch die heute 48 Jahre alte Scholze ist aus verschiedenen anderen Serien bekannt, darunter „SOKO Köln“, „Notruf Hafenkante“ und „Die Bergretter“.

Die wichtigsten Nebenfiguren im „Landarzt“ Das längste Engagement beim „Landarzt“ hatte Gerhard Olschewski, der den Kräuterdoktor Hinnerk Alfred Hinnerksen von der siebten bis zur letzten Folge spielte. Olschewski war schon in anderen Serien zu sehen, als „Der Landarzt“ noch gedreht wurde, darunter „Unser Charlie“, „Hallo Robbie!“ und „Die Pfefferkörner“. Nach dem Ende vom „Landarzt“ spielte der heute 81-Jährige lediglich in zwei Kurzfilmen mit und genießt ansonsten seinen Ruhestand.