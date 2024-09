"Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special": Kritik zur Sonderausgabe mit Johannes B. Kerner

Eigentlich beginnt die Saison der sogenannten Charity-Galas, bei denen auch das TV-Publikum um Großzügigkeit gebeten wird, ja erst dann, wenn Weihnachten zumindest in Sichtweite ist. Das ZDF legt mit der Spezialausgabe "Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special" aber schon jetzt los – auch weil sich ähnlich gelagerte, um Spendenbereitschaft bemühte Shows spätestens in der Adventszeit gegenseitig den Rang ablaufen.

Allerdings geht es in der von Johannes B. Kerner moderierten Show nicht nur darum, dass man als TV-Zuschauer selbst zum Überweisungsträger greift. Die Spendengelder der Sendung erspielen sich die Kandidaten, die dann ihre Gewinne dem guten Zweck zuführen werden. Darunter sind die bekannten Quiz-Profis Thorsten Zirkel, Annegret Schenkel und Sebastian Klussmann. In vielen Einspielfilmen und auch in Studio-Gesprächen wird die vielfältige Arbeit der Deutschen Krebshilfe gewürdigt. Zahlreiche Prominente nehmen derweil im Studio am Telefon Zuschauerspenden entgegen. Unter anderen mit dabei sind Francis Fulton Smith, Sabine Postel, Gerit Kling, Nadine Angerer und Waldi Lehnertz.