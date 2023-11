Deshalb wird die zweite "The Masked Singer"-Folge wirklich verschoben

Die neue Staffel von "The Masked Singer" hat noch gar nicht begonnen. Trotzdem hat ProSieben nun verraten, dass gleich die zweite Folge nicht wie gewohnt am Samstag im TV laufen wird. Der Grund dafür: Thomas Gottschalk.

Wirklich lange mussten sich die "The Masked Singer"-Fans nicht gedulden. Erst im Mai lief das Finale der letzten Staffel. Ab Samstag, 18. November (20.15 Uhr, ProSieben) darf sich das TV-Publikum nun wieder auf singende Promis unter spektakulären Kostümen freuen. Bereits in der zweiten Folge der neuen Staffel kommt es jedoch zu einer ungewöhnlichen Änderung.

Die zweite Folge wird nicht wie gewohnt an einem Samstag ausgestrahlt, sondern auf Sonntag (26. November, 20.15 Uhr) verschoben. Grund dafür ist die letzte "Wetten, dass..?"-Ausgabe mit Thomas Gottschalk, die am Samstag im ZDF läuft. "Für unsere Stars unter den Masken ist der Abschied von Thomas Gottschalk ein großer Moment, den sie nicht gegen ihn, sondern mit ihm verbringen möchten", erklärt Moderator Matthias Opdenhövel, "diesem Wunsch konnte sich ProSieben natürlich nicht widersetzen."

"Manchmal kann man sich nur schwer oder auch gar nicht entscheiden, wo man sein will oder was man schauen will", sagt auch ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer. "Thomas Gottschalk wünschen wir für seinen Abschied nur das Beste." Die Programmänderung hat zur Folge, dass am Sonntag die Ausgabe von Joko Winterscheidts "Wer stiehlt mir die Show"? entfällt.