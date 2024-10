„Deutschland grillt den Henssler“: alle Infos zur neuen Show mit Steffen Henssler

Die Koch- und Spiel-Show „Grill den Henssler“ beschert dem TV-Sender Vox seit Jahren ein Millionenpublikum am Sonntagabend zur Primetime. Diesen Erfolg wollen die Verantwortlichen auf das neue Format „Deutschland grillt den Henssler“ übertragen, das ITV Studios Germany produziert. Wir fassen die wichtigsten Fakten zur Sendung zusammen, blicken kurz auf die erste Folge und verraten, wann es losgeht.

Worin geht es in „Deutschland grillt den Henssler“? Laut Vox soll die neue Kochshow die „bisher größte Herausforderung für Steffen Henssler“ werden. Die Gegner des TV-Kochs sind nämlich nicht länger irgendwelche Promis, sondern Zweierteams aus allen 16 deutschen Bundesländern. Diese bestehen jeweils aus einem prominenten Paten sowie einem Koch. Bei Vox ist in diesem Zusammenhang von „Traditionsköchen“ die Rede, sodass sich Steffen Henssler wahrscheinlich an regionalen Spezialitäten versuchen muss. Das war bei „Grill den Henssler“ nicht immer seine Stärke. Für Spannung dürfte also gesorgt sein.

In jeder Folge hat es der Fernsehkoch mit Duos aus vier Bundesländern zu tun, sodass sich am Ende der ersten Staffel ein Art „Bundesvision Koch-Contest“ ergibt. Über Sieg und Niederlage soll allerdings nicht die klassische „Grill den Henssler“-Jury aus Urgestein Reiner Calmund, Moderatorin Jana Ina Zarrella und Kochbuchautor Christian Rach entscheiden. Stattdessen soll es hier mehr Abwechslung mit verschiedenen Überraschungen – sowie auch eine Publikumsjury – geben. Bei der Moderation setzen die Macher allerdings wieder auf die Stammkraft Laura Wontorra.

Welche Kandidaten sind bei der ersten Sendung dabei? In der Auftaktshow muss Steffen Henssler zunächst im Bremen-Duell gegen Koch Stefan Schröder und Ex-Fußballer Ailton bestehen. Auch beim anschließenden Koch-Battle in Mecklenburg-Vorpommern ist mit Felix Kroos ein Kicker vertreten. Ihm zur Seite steht Fischsommelier André Domke. Anschließend bekommt es Steffen Henssler mit dem Rapper „Das Bo“ sowie dem Koch Klaus Moritz zu tun, die Hensslers Wahlheimat Hamburg vertreten. Besonders pikant ist der abschließende Kochkampf von Folge eins. Für das Saarland tritt hier nämlich Christian Rach als Koch und Promi in Personalunion an. Steffen Henssler dürfte mit dem Jury-Mitglied aus „Grill den Henssler“ noch das eine oder andere kulinarische Hühnchen zu rupfen haben. Zuletzt trug Rach etwa maßgeblich zu Hensslers Niederlage gegen die offensichtlich nicht sonderlich grill- oder kochbegabte Evelyn Burdecki im „Grill den Henssler Sommer-Special“ bei. Denn der ehemalige Restaurant-Tester erkannte nicht, dass auf dem Teller des Promi-Sternchens eine Hauptzutat fehlte. In den nächsten Episoden können sich Zuschauer unter anderem noch auf den Sänger und ESC-Teilnehmer Guildo Horn sowie den Comedian Paul Panzer freuen.

Wann läuft „Deutschland grillt den Henssler“? Vox sendet die neue Show in zunächst vier Ausgaben jeweils sonntags um 20:15 Uhr. Das dürfte eine gute Entscheidung sein, weil das neue Format damit den bewährten Sendeplatz von „Grill den Henssler“ erhält. Los geht es am 10. November 2024. Die letzte Folge strahlt Vox dementsprechend am 1. Dezember aus. Alle Sendungen lassen sich über das Streamingportal RTL+ schon eine Woche vorher streamen. Lohnt sich das Einschalten oder Streamen? Auf jeden Fall, wenn es nach Steffen Henssler geht: „‚Grill den Henssler‘ mal anders – und ich kann euch sagen – es wird großartig!“