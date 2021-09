Deutschland radikal: ProSieben-Doku zeigt, wie Hass unsere Gesellschaft spaltet

In den Sozialen Medien mehren sich Hass-Kommentare und auch auf der Straße scheint das Klima immer rauher zu werden. Warum das so ist, möchte ProSieben-Reporter Thilo Mischke herausfinden. Inklusive Besuche bei Querdenkern, Verschwörungsfans und "Bild"-Chef Julian Reichelt.

Die Zeiten des Dialogs und Ausgleichs, eigentlich typisch für Demokratien, scheinen irgendwie vorüber. Heute wird laut geschrien und angeklagt, der Ton im Ungang miteinander ist spürbar härter geworden: Querdenker-Demonstrationen, offener Antisemitismus in Deutschland, laute Sprüche im öffentlichen Raum, Übergriffe auf Presseteams. Nicht zu vergessen verbale Attacken in den sozialen Medien. Woher kommt der Hass, der unsere Gesellschaft spaltet? Das möchte Investigativ-Reporter Thilo Mischke in seiner Reportage "Deutschland radikal" herausfinden. Warum radikalisieren sich scheinbar ganz normale Menschen, warum schließen sie sich Verschwörungsideologien an? Sind es nur Spinner, oder stellen sie eine echte Gefahr für die "Restgesellschaft" dar?