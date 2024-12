Devid Striesow hat für Rolle als Bach "20 Kilo zugenommen"

Ich finde es besonders spannend, wie Bach es geschafft hat, trotz des Trubels in seinem Wohnhaus und den damit verbundenen Aufgaben so viel herausragende Musik zu komponieren. Er hat unter diesen Umständen mindestens eine Kantate pro Woche geschrieben, das ist wirklich erstaunlich.

Ich habe zunächst viel Musik von ihm gehört, besonders das Weihnachtsoratorium, das mir ohnehin gut gefällt, da ich großer Bach-Fan bin. Zusätzlich habe ich Dirigierunterricht bei einem großartigen Dirigenten aus Weimar genommen. Auch dabei haben wir uns speziell auf das Weihnachtsoratorium konzentriert. Um der historischen Vorstellung von Bach auch äußerlich gerecht zu werden, habe ich 20 Kilo zugenommen, damit meine Erscheinung dem entspricht, was man im Kopf hat, wenn man an Bach denkt.

In meinem Klassikpodcast bei Deutschlandfunk Kultur spreche ich in einer Folge über Bach und stelle meinem Kollegen Axel Ranisch Bachs Violinkonzert in A-Moll vor – ein Werk, das ich sehr mag. Aber ehrlich gesagt, fällt es mir schwer, nur ein einziges Stück herauszupicken, weil es so viele überragende Kompositionen von ihm gibt. Auch seine Orgelwerke finde ich beeindruckend.