Die Alm 2021 - Kandidaten: Wer ist raus? Wer ist dabei?

Die Promi-Kandidaten leben auf einer Alm in Südtirol in 1.680 Metern Höhe wie vor 100 Jahren. Bei "Die Alm – Promischweiß & Edelweiß" müssen sie auf Strom und fließendes Wasser verzichten, ihr Geschäft erledigen sie auf einem Plumpsklo. Zudem müssen sie die täglich anfallenden Arbeiten erledigen und sich auch um die Tiere auf der Alm kümmern. Alm-Öhi Sepp, schon bekannt aus früheren Staffeln, sorgt auf seiner Alm für Ordnung und macht die Promis mit ihren täglichen Aufgaben zum Leben und Überleben vertraut.

Hier gibt es die wohl größte Änderung im Vergleich zu den früheren Ausgaben. Die sechs Folgen werden nämlich nicht live gesendet, sondern vorher aufgezeichnet. Heißt: Die Zuschauer können keine Kandidaten rauswählen. Die Kandidaten können sich in Spielen, so genannten "Gaudis", vor einer Nominierung schützen. Hier erfahren Sie Folge für Folge, wer rausgeflogen ist.

Folge 3 (8. Juli): Zwei neue Gesichter auf der "Alm": Influencerin Paris Herms und Eddy Kante, der langjährige Bodyguard von Udo Lindenberg, sollen neuen Schwung bringen. Vor allem Eddy macht sich bei den anderen "Alm"-Bewohnern mit Sprüchen wie "Wenn Du meinen Namen vergisst, sag einfach Gott. Das reicht" oder "Ich habe keinen Dienst. Ich lasse arbeiten" direkt mal beliebt. Vor allem bei Yoncé Banks kommt Eddy gar nicht gut an. Derweil kommen sich Mirja du Mont und Ioannis Amanatidis näher ... Wer "Die Alm" diesmal verlassen muss, zeigt ProSieben ab 20.15 Uhr.

Folge 2 (1. Juli): Der Cliffhanger um Katharina wird in der zweiten Folge aufgelöst. Sie hat es sich anders überlegt und kommt reumütig zurück. Außerdem gibt es ein neues Gesicht auf der Alm: "Prince Charming"-Teilnehmer Benedetto Paterno zieht bei den anderen Promis ein, weil Christian Lohse die Sendung aus gesundheitlichen Gründen (hoher Blutdruck) verlässt. Als Sieger der Paar-Gaudi sind Ioannis und Yoncé geschützt, müssen aber drei Mistreiter nominieren. Es trifft Matze und Vivianm die beide die Gaudi wegen Höhenangst abgebrochen haben. Außerdem besteht Ioannis auf Katharinas Nominierung und löst damit das nächste Drama aus. "Er hasst mich. Er haaaaaasst mich", klagt Katharina in bester Theater-AG-Manier. Und sie verlässt die Alm. Diesmal wirklich. Ja echt! Neben den Freiwillig-Aussteigern Christian und Katharina muss noch ein weiterer Promi gehen. DIe Mehrheit entscheidet sich für Vivian und gegen Matze . Auch für ihn ist die Show vorbei.

Folge 1 (24. Juni): Die Promis machen sich mit dem Alm-Leben und einander vertraut. Mirja du Mont übernimmt dabei die Perspektive des Zuschauers und fragt bei fast jedem Neuankömmling: "Wer bist du denn?" DSDS-Sternchen Katharina Eisenblut tut sich besonders hervor, indem sie da aufhört, wo sie bei der RTL-Castingshow aufgehört hat: Sie heult aus den nichtigsten Gründen. Schließlich will Katharina sogar hinschmeißen, weil Ioannis sie geärgert hat und außerdem schlimme Augen hat. ProSieben baut einen Cliffhanger ein und lässt offen, ob Katharina wirklich freiwillig gegangen ist oder doch weitermacht. Die Auflösung gibt's in der zweiten Folge. Hollywood Matze und Siria Campanozzi landen derweil bei der Paar-Gaudi auf dem letzten Platz, doch noch fliegt keiner raus. Folge verpasst? Bei Streaming-Anbieter Joyn gibt's "Die Alm" auf Abruf.

Wer moderiert "Die Alm"?

Collien Ulmen-Ferndanes und Christian Düren beobachten und kommentieren das Geschehen auf der Alm. Damit gibt es in der dritten Staffel das dritte Moderatoren-Duo. In der ersten Staffel waren Sonya Kraus und Elton die Moderatoren, in der zweiten Staffel moderierten Janine Kunze und Daniel Aminati.