Die Alm 2021: Wer ist gestern raus? Wer ist weiter?

Die Promi-Kandidaten leben auf einer Alm in Südtirol in 1.680 Metern Höhe wie vor 100 Jahren. Bei "Die Alm – Promischweiß & Edelweiß" müssen sie auf Strom und fließendes Wasser verzichten, ihr Geschäft erledigen sie auf einem Plumpsklo. Zudem müssen sie die täglich anfallenden Arbeiten erledigen und sich auch um die Tiere auf der Alm kümmern. Alm-Öhi Sepp, schon bekannt aus früheren Staffeln, sorgt auf seiner Alm für Ordnung und macht die Promis mit ihren täglichen Aufgaben zum Leben und Überleben vertraut.

Hier gibt es die wohl größte Änderung im Vergleich zu den früheren Ausgaben. Die sechs Folgen werden nämlich nicht live gesendet, sondern vorher aufgezeichnet. Heißt: Die Zuschauer können keine Kandidaten rauswählen. Die Kandidaten können sich in Spielen, so genannten "Gaudis", vor einer Nominierung schützen. Hier erfahren Sie Folge für Folge, wer rausgeflogen ist.

Folge 3 (8. Juli): Zwei neue Gesichter auf der "Alm": Influencerin Paris Herms und Eddy Kante, der langjährige Bodyguard von Udo Lindenberg, sollen neuen Schwung bringen. Vor allem Eddy macht sich bei den anderen "Alm"-Bewohnern mit Sprüchen wie "Wenn Du meinen Namen vergisst, sag einfach Gott. Das reicht" oder "Ich habe keinen Dienst. Ich lasse arbeiten" direkt mal beliebt. Vor allem bei Yoncé Banks kommt Eddy gar nicht gut an. Nach einem Missverständnis kommt es zum Streit. Doch die beiden räumen ihre Differenzen tatsächlich wie Erwachsene in einem Gespräch aus. In der Paar-Gaudi gewinnen Siria und Benedetto. Sie nominieren Mirja, Magdalena und Aaron und stürzen damit die "Alm"-Bewohner ins Tal der Tränen. Alle Kandidaten müssen mit ihrer Stimme nun entscheiden, welche zwei von den drei Nominierten gehen müssen. Aaron und Mirja bekommen die meisten Stimmen, sie sind raus. Lesen Sie hier unseren ausführlichen Rückblick auf die dritte Folge.

Folge verpasst? "Die Alm" gibt's auch bei Streaming-Anbieter Joyn.