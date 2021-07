Die Bachelorette 2021: Kandidaten, Sendetermine der Staffel mit Maxime

Wer erobert das Herz der "Bachelorette"? Diese Frage stellt sich im Sommer 2021 wieder einmal. 20 Single-Männer treten an, um die letzte Rose zu gewinnen, doch es kann bekanntlich nur einen geben. Die neue "Bachelorette" ist ein alter Hase in Sachen Datingshows. Ob ihr die Entscheidung am Ende jeder Folge deshalb leichter fallen wird? Alles, was Sie zur neuen "Bachelorette"-Staffel wissen müssen.