Die Bachelorette 2022: Wer ist raus? Wer ist weiter im Rennen?

Im Sommer ist bei RTL wieder "Bachelorette"-Zeit. Wer 2022 in der neunten Staffel die Rosen verteilt und welche Kandidaten dabei oder schon wieder raus sind, erfahren Sie hier.

Wer ist raus? Wer ist weiter dabei? In jeder Folge verteilt die "Bachelorette" ihre Rosen – doch nicht jeder darf sich über eine der Blumen freuen. Nach und nach werden die Kandidaten ausgesiebt, bis im Finale nur noch zwei übrig sind. Hier erfahren Sie immer aktuell Folge für Folge, wer weitergekommen ist und wer gehen musste.

Folge 4 (6. Juli): "Bachelorette" Sharon ist auf den Geschmack gekommen und küsst nach dem ersten Kuss in der vergangenen Folge diesmal gleich drei Männer: Emanuell, Lukas und erneut Jan. Das sorgt bei ihr für Schmetterlinge im Bauch und bei den Männer für Eifersucht. Vor allem Emanuell kommt mit der Konkurrenz-Situation nicht gut klar. In der Nacht der Rosen nimmt Max nimmt freiwillig seinen Hut. Er fühlt sich zur "Bachelorette" sexuell einfach nicht hingezogen. Zwei weitere Kandidaten gehen bei der Rosenvergabe leer aus. Es trift Tim und Basti. Lesen Sie hier die ausführliche Zusammenfassung der Folge.

Folge 3 (29. Juni): Aller guten Dinge sind drei. In der dritten Folge der "Bachelorette"-Staffel kommt es zum ersten Kuss. Sharon schnappt sich nach dem Gruppendate Jan, um mit ihm den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Und dabei verstehen sich die beiden so gut, dass ein bisschen geknutscht wird. Was die Kandidaten noch nicht wissen, die Zuschauer in der dritten Folge aber zu sehen bekommen: Sharon trägt unter der Perücke eine Glatze. Über 15 Jahre litt sie unter kreisrundem Haarausfall. Schließlich bat sie eine Freundin, ihr den Kopf zu rasieren. Am Ende der Folge muss Sharon wieder mehrere Männer nach Hause schicken. Sonderlich schwer scheint ihr die Entscheidung aber nicht zu fallen. Bei Yannick, Philipp und Maurice haben sich bei ihr keine Gefühle entwickelt. Lesen Sie hier eine ausführliche Zusammenfassung der Folge.

Folge 2 (22. Juni): Nachdem Sharon in der ersten Nacht der Rosen schon drei Kandidaten nach Hause geschickt hat, wird es plötzlich wieder voller in der Villa. Kurz vor Ende der zweiten Folge kommen zwei Kandidaten dazu, die wegen Corona zum Start ausgefallen waren: Tom B. und Dominik. Vorher hat die "Bachelorette" in zwei Gruppendates und einem Einzeldate die Chance, die Männer etwas besser kennenzulernen. Aber ausgerechnet ihr mutmaßlicher Favorit Max hat nach dem Date nicht nur Positives zu berichten. Sexuell fühle er sich zu Sharon (noch) gar nicht hingezogen, beichtet er gegenüber zwei anderen Kandidaten. Emanuell petzt beim nächsten Gruppendate, allerdings ohne Namen zu nennen. Sharon nimmt sich daraufhin fest vor, herauszufinden, von wem die Aussage kommt. In der Nacht der Rosen bekommt Max erstmal eine Rose. Anders als Tim D., Tom F. und Moritz, für die die Show vorbei ist. oder in unserer Zusammenfassung.

Folge 1 (15. Juni): Das große Kennenlernen steht an. In freudiger Erwartung postiert sich "Bachelorette" Sharon Battiste, um die Kandidaten zu empfangen. Wie in früheren Folgen werden die Single-Männer pärchenweise per Limousine vorgefahren. Name, eventuell Alter, Beruf und Wohnort – zum Start muss Sharon mit wenigen Infos vorliebnehmen. Dennoch muss sie schon am ersten Abend eine Entscheidung treffen und drei Männer nach Hause schicken. Es trifft Dennis, Patrick und Mohamed. Lesen Sie hier eine ausführliche Zusammenfassung der Folge.

Wer ist die neue "Bachelorette"? Sharon Battiste sucht als neue "Bachelorette" den Mann fürs Leben. Die Kölnerin ist 30 Jahre alt und arbeitet als Model und Influencerin. In der Vergangenheit spielte sie bei "Köln 50667" mit. "Ich glaube, ich bin die bisher lustigste Bachelorette", sagt Sharon, die auch bei ihrem Partner sehr viel Wert auf Humor legt. Sharon leidet an kreisrundem Haarausfall und trägt deshalb immer wechselnde Perücken.

Wer sind die Kandidaten? 20 Männer kämpfen um das Herz der "Bachelorette". Zwei davon waren bereits in anderen Reality-Formaten zu sehen. Dennis suchte bereits 2021 bei "Love Island" die große Liebe, Mohamed war 2020 Kandidat bei "Are You the One?". Bilder der Kandidaten sehen Sie hier.

Alexandros (27), Unternehmer aus Recklinghausen

Basti (36), Unternehmer aus Berlin

Dennis (23), Online-Fitnesscoach aus Bad Soden-Salmünster

Emanuell (29), Personalvermittler aus München

Hannes (23), Polizist aus Hamburg

Jan (31), Florist aus Hannover

Lukas Charles (28), Personal Trainer aus Hamburg

Maurice (26), Physiotherapeut aus Berlin

Max (26), Fußballer aus Köln

Mohamed (36), Personal Trainer aus München

Moritz (26), Inhaber einer Versicherungsagentur aus Karlsruhe

Philipp (26), Sport- und Fitness-Kaufmann aus Bad Segeberg

Patrick (35), Bezirksleiter im Außendienst aus Fürth

Stas (28), Zauberkünstler und Model aus Saarbrücken

Steffen (27), Vertriebsbeauftragter aus Großenkneten bei Bremen

Tim D. (30), Techniker und DJ aus Freiburg im Breisgau

Tim J. (24), Supply Chain Logistics Specialist aus Kirchheim unter Teck

Tom (24), Fitness- und Gesundheitstrainer aus Krefeld

Umut (25), Fertigungsmitarbeiter aus Ravensburg

Yannick (27), Kellner aus Mettmann

Tom B.

Dominik Wann läuft die neue Staffel? Ab dem 15. Juni wird die neunte Staffel bei RTL ausgestrahlt. "Die Bachelorette" läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr. Im Premiumbereich von RTL+ sind die Folgen immer schon eine Woche im Voraus zu sehen.

Die Sendetermine im Überblick: Folge 1: Mittwoch, 15. Juni, 20.15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 22. Juni, 20.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 29. Juni, 20.15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 6. Juli, 20.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 13. Juli, 20.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 20. Juni, 20.15 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 27. Juni, 20.15 Uhr

Folge 8: Mittwoch, 3. Juli, 20.15 Uhr

Folge 9: Mittwoch, 10. Juli, 20.15 Uhr Wo wurde die neue Staffel gedreht? Während die vergangenen Staffel in Griechenland produziert wurden, wurde diesmal in Thailand gedreht. Die Zuschauer dürfen sich also auf neue Eindrücke freuen.

Was wurde aus der vergangenen "Bachelorette"? Maxime Herbord verteilte 2021 ihre letzte Rose an Kandidat Raphael. Eine ernsthafte Beziehung wurde daraus allerdings nicht. Im April 2022 wurde bekannt, dass Maxime einen neuen Freund hat.