"Die Bachelors" 2024: Mit wem verbringen die neuen Rosenkavaliere Weihnachten?

Die kommende Staffel von "Der Bachelor" verspricht doppelte Spannung. Gleich zwei Rosenkavaliere wollen in der RTL-Kuppelshow bestenfalls ihre große Liebe finden. Sebastian Klaus und Dennis Gries werden 2024 die Rosen verteilen. Nach den Dreharbeiten konnten wir mit den "Bachelors" sprechen und erfahren, wie und mit wem die beiden Weihnachten verbringen.

Wie und mit wem verbringen Sebastian Klaus und Dennis Gries Weihnachten?

Die Weihnachtszeit rückt näher und die Dreharbeiten zu "Die Bachelors" sind abgeschlossen. Wie verbringen Sebastian Klaus und Dennis Gries die festlichen Tage? Haben sie in der RTL-Show eine Partnerin gefunden, mit der sie Weihnachten feiern? Prisma hatte die Gelegenheit, bei Sebastian Klaus und Dennis Gries persönlich nachzufragen. "Mit der Familie", verrät Sebastian Klaus. Und wie sieht es bei Dennis Gries aus? "In der Heimat, mit der Family. Da ist es immer noch am schönsten", berichtet der 30-Jährige. Der Personal Trainer ist eng mit seinen Eltern verbunden. Zusammen mit seiner Familie betreibt er ein Fitnessstudio. Vater Harald ist Geschäftsführer, Mutter Inge übernimmt die Gesundheitsberatung.