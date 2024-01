"Die Bachelors": In der ersten Folge will eine Frau direkt wieder gehen: "ein bisschen merkwürdig"

Mit großer Spannung wurde die erste Folge der neuen Staffel der RTL-Kuppelshow erwartet. In der ersten Folge verließ direkt eine Kandidatin die Sendung wieder. Einer der beiden Rosenkavaliere fand das Verhalten der Dame "merkwürdig". Auch zwischen Dennis Gries und Sebastian Klaus entwickelte sich eine besondere Beziehung.

RTL lässt seinen "Bachelor" in der neuen, 14. Staffel erstmals im Doppelpack antreten. Äußerlich ähneln sich Dennis Gries (30) und Sebastian Klaus (35): Beide dunkelhaarig, bärtig, trainiert und selbstbewusst. Doch schon in der "Die Bachelors"-Auftaktfolge zeigt sich: Charakterlich trennen die beiden Welten.

Alles etwas umgekrempelt Der aus Kempten im Allgäu stammende Naturbursche Dennis, eine Art Mark Keller auf Speed, ist laut, von sich selbst begeistert und "immer gut drauf". Hamburger Sebastian ist hingegen norddeutsch unaufgeregt und nicht der Typ, der sich auf einer Party ungefragt das Hemd aufknöpft, um den Frauen einen Lapdance anzubieten. Andererseits leben beide außerhalb ihrer Jobs – Dennis ist Fitness-Unternehmer, Sebastian Key Account Manager – größtenteils in der Muckibude, das dürfte dann doch verbinden.

Nach 13 Jahren hat RTL beim "Bachelor" auch das traditionelle erste Aufeinandertreffen umgekrempelt. Die Bachelors stehen nicht mehr nervös am Ende eines langen roten Teppichs vor einer Villa, die sie sich nicht leisten könnten. Auch der Anblick der Single-Frauen, die mit flatternden Kleidchen und Nerven in einer Limousine sitzen und stets dasselbe stammeln ("Meine Hand zittert!" Hoffentlich ist er größer als ich!", "Oh mein Gott! Ich kann ihn sehen. Wie schön ist der denn, bitte?") bleibt den Zuschauern dieses Mal erspart – gut so!

Stattdessen treffen die Bachelors noch vor ihrer Abreise nach Kapstadt jeweils 15 Frauen für kurze Blind Dates. Nur elf Rosen können sie verteilen. Während Dennis sich direkt wie der König der Welt fühlt, hat Sebastian Stress: "Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege", sagt er und meint, schon jetzt ein paar Körbe statt Rosen verteilen zu müssen.

Tarotkarten verscheuchen den "Bachelor" Die Single-Frauen warten in Cafés und Trampolinhallen, auf Schrottplätzen und im Yoga-Studio. Eine sitzt sogar im Wald auf einer Picknickdecke. Stephanie legt Dennis die Tarotkarten und will eine "gewisse Unsicherheit" bei Mister Dauergrinsen erkannt haben. Der sucht nach dieser Prophezeiung blitzschnell das Weite: "Das war so gar nicht meins!" Der "Welpenschutz" sei jetzt vorbei, poltert der Bachelor danach: "Wenn mich eine nicht komplett von den Socken haut, dann ist die raus."

Pech für Jenny, die den 30-Jährigen im Streichelzoo erwartet. Sie hält ihn direkt für den "Jackpot" und überreicht ihm in Notizbuch für seine Gedanken auf der Liebesreise. "Ich habe selbst auch so eins", strahlt sie nichtsahnend, bis Dennis sie kurz darauf rosenlos bei den Streichelzoo-Ziegen stehen lässt. Nix mit Kapstadt. "Das war jetzt sch... grade, das tat mir richtig weh", hat er kurz ein schlechtes Gewissen.

Auch Sebastian hat denkwürdige Dates: "Ich bin super einsam und hasse mein Leben", stellt sich Ina scherzhaft vor. Sie habe keine Lust mehr als "F..cker, die wo wirklich nur eine Nummer schieben wollen", erklärt sie offen heraus. Als Hundehalterin jagt sie Sebastian konsequenterweise durch einen Agility-Parcours. "Ich glaube, sie war sehr nervös und hat deshalb sehr viel geredet", vermutet Sebastian und spurtet von Dannen – allein. "Kleiner Kacker", ruft Ina und meint damit ganz sicher ihren Hund.

Besser das Thema Geografie bei einer Kandidatin auslassen Single-Frau Selin nimmt das Blind Date wörtlich und lernt den Bachelor mit verbundenen Augen in einem Restaurant kennen. Der Hörsinn sei ohnehin der wichtigste Sinn, findet sie: "Kommunikation ist in einer Beziehung das A und O" sagt die 25-Jährige, die zwar noch nie einen Freund hatte, aber sehr genaue Vorstellungen vom Bachelor: "Ich will nicht nur Gruppen-Dates, ich will dich auch alleine treffen!", erklärt sie Sebastian. Der belohnt so viel Chuzpe mit einer Schnittblume.

Beim Gespräch mit Mina entspinnt sich ein kurioser Dialog: "Du warst schon mal in Südafrika, wo denn?", will Sebastian wissen. Sie: "In Ägypten". Er: "Ach so ... das ist ja jetzt eher Nordafrika." Sie: "Echt? Wow! Ich habe auch eine Palme tätowiert an meinem Fuß." Eine Rose gibt es trotzdem für die 26-Jährige, und Sebastian beschließt, das Thema Geografie künftig "besser sein zu lassen".

Dann geht es endlich nach Südafrika für die beiden Bachelors und ihre 22 Single-Frauen. Dennis sieht sich nach dem ersten Treffen als Favoriten: "Mein allererster Eindruck? Den haste im Sack", tönt der 30-Jährige. Sebastian bleibt jedoch cool: "Ich sehe ihn nicht als großartige Konkurrenz an", daran ändert auch Dennis Körpergröße nichts. Nach und nach treffen die Single-Frauen in der Villa ein. Doch warum sprechen manche von Dennis und andere von Sebastian? Schnell wird den Kandidatinnen klar: Es gibt wohl zwei Bachelors. "Oh mein Gott! Richtig krass!"

Mina verlässt die Show "Könnt ihr dann teilen?", will eine Kandidatin von den Bachelors wissen. Tatsächlich wird es spannend zu sehen, ob sich die Bachelors an ihre ursprüngliche Wahl halten werden. Auch die Frauen können zur Gegenseite überlaufen, alles ist erlaubt: "Beide Bachelors sehen richtig gut aus!" findet eine. "Die sind aber schon sehr unterschiedlich", hat eine andere erkannt.

Mina, die Frau mit der kleinen erdkundlichen Nord-Süd-Schwäche, erklärt Sebastian am ersten Abend völlig überraschend, dass sie hier wohl doch fehl am Platz ist: "Ich kann die große Liebe hier nicht finden, weil ich die schon gefunden habe", sagt sie unter Tränen. Ihr ist klar geworden, dass sie noch Gefühle für ihren Ex-Freund hat. Der Bachelor findet das "ein bisschen merkwürdig", akzeptiert das freiwillige Aus aber schweren Herzens, war Mina doch eine seiner Favoritinnen.

Statt jeder Menge roter Rosen verteilen die beiden Bachelors an dem ersten gemeinsamen Abend nur jeweils eine einzige gelbe. Sie steht für das erste Einzeldate. Sebastian will Brautstylistin Leonie besser kennenlernen, die sich beim Blind Date klugerweise schon im Brautkleid präsentiert hatte (zwinker, zwinker!). Dennis wählt Content Creatorin Rebecca, mit der er auf dem Trampolin herumgehüpft war, aber nicht viel reden konnte.

Die Entscheidung, den "Bachelor" zu entstauben, tut dem in die Jahre gekommenen Format gut. Je mehr Singles, desto mehr Drama, so die Hoffnung. Das neue Konzept von RTL könnte aufgehen.