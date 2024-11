"Die Bergretter" 2024 im TV: Start, Sendetermine & Besetzung

Gerade erst ist die Produktion der 16. Staffel von „Die Bergretter“ abgeschlossen, da kündigt das ZDF bereits weitere Folgen für das kommende Jahr an und bestätigt somit bereits die 17. Staffel.

Start & Sendetermine der 16. Staffel Los geht's schon am 7. November; an diesem Donnerstag wird die erste Folge der neuen Staffel ausgestrahlt. Allerdings hat der Sender in diesem Jahr eine Folge eingespart, sodass die Staffel nur fünf Episoden umfasst:

Darum geht's in den neuen Folgen 1. Folge – Gipfelrausch: Der Gleitschirmabsturz seiner Frau Anja Vogler lässt Steffen losrasen. Bergretter Markus kann sie retten, aber Steffen verliert auf seiner rasanten Fahrt etwas Verräterisches: Cannabis! Steffen betreibt an einem abgelegenen Berghang eine Cannabis-Plantage, um den verschuldeten Familienhof zu retten. Und ausgerechnet der Konkurrent seiner Frau bei der anstehenden Bürgermeisterwahl kommt ihm auf die Schliche und versucht, sie zu erpressen. Durch einen Unfall, den Steffen auf seiner Fahrt verursacht hat, kommen Alex und Markus der Geschichte auf die Spur. Währenddessen gibt sich Markus die Schuld an Ninas Absturz und kümmert sich aufopfernd um sie. Daher bleibt für seine Beziehung zu Alex nur wenig Raum und Zeit. Auch das Verhältnis zu seinem Freund Tobi bleibt angespannt. Das Enzian-Projekt, in das Tobi viel Geld investiert hat, ist aufgrund einer Aussage von Markus geplatzt.

2. Folge – Ein letzter Augenblick: Sandra Piazelli, eine Freundin von Emilie aus Kindheitstagen, ist zu Besuch in Ramsau und überrascht ihre Freundin mit einer gebuchten Schluchtenwanderung. Zu dieser Wanderung hat sich ebenfalls Yvonne Kern angemeldet. Ist es Zufall, dass sie am Abend auch als Übernachtungsgast auf Emilies Hof auftaucht und besonders an Sandras neuer Liebe Johannes Interesse zeigt? Markus möchte seinen freien Tag mit Alex verbringen und hat für sie eine besondere Überraschung auf dem Berg vorbereitet. Doch sein Vorhaben nimmt ein jähes Ende, als er zu einem Einsatz gerufen wird. Der Bergführer Emil ist bei einer Tour abgerutscht und droht in den Abgrund zu stürzen. In letzter Sekunde kann Markus ihn mit einem riskanten Manöver aus der Luft retten. Da Emil nun für die Schluchtenwanderung ausfällt, bittet Sandra Markus um eine private Tour für Emilie, Yvonne und sich. Eine gelungene Ablenkung für ihn, um sich von seinem privaten Ärger abzulenken. Dass Markus nicht ausreichend Zeit für Alex findet, auch weil er Nina in ihrem Heilungsprozess unterstützt, setzt der Beziehung zunehmend zu. Auch sein Verhältnis zu Tobi ist nach wir vor angespannt, zumal dieser von Katharina mit einer für ihn unmöglich erfüllbaren Forderung überrumpelt wird. Als auf der Tour klar wird, welche Verbindung Sandra und Yvonne haben, beginnt eine Verkettung gefährlicher Ereignisse, in deren Folge auch Emilie in Mitleidenschaft gezogen wird.

3. Folge – Abschiedsschmerz: Silvia Leitner möchte ihrem verstorbenen Ehemann Thomas den letzten Wunsch erfüllen: die Asche über seinen geliebten Bergen verstreuen. Doch emotional kann Silvia noch nicht loslassen. Im Heißluftballon kommt es zwischen ihr und ihrer Tochter Lisa Berger zu einem Streit, bei dem die Urne in die Tiefe fällt. Silvia ist außer sich. Auch Lisa gelingt es nicht, sie zu beruhigen. Silvia will die Urne aus dem Gebirge holen. Da aber niemand von der illegalen Luftbestattung erfahren darf, bittet sie anstelle der Bergrettung das befreundete Ehepaar Tanja und Benno Rahner um Hilfe. Auch auf Drängen seiner Frau stimmt Benno widerwillig Silvias Vorhaben zu. Bei der Suche begeben sich die beiden in ein Sperrgebiet und werden prompt von der dortigen Sprengung überrascht. Als Tanja kein Lebenszeichen mehr von Benno und Silvia erhält, macht auch sie sich auf den Weg. Nicht ahnend, dass sie dadurch die Situation noch verschärft. Was die drei nicht wissen: Bei der Absicherung des Sperrgebiets hat Markus die Urne gefunden. Als er Silvia zur Rede stellen will, ist diese schon seit Stunden verschwunden. Verzweifelt bittet Lisa ihn um Hilfe. Doch bei Einbruch der Dunkelheit müssen Markus und sein Team die Suche nach der Vermissten ergebnislos abbrechen. Für Markus ist das die Gelegenheit, mithilfe von Michi sein geplatztes Date mit Alex nachzuholen. Unterdessen stürzt sich Katharina voller Elan in ihr Projekt Wohnungssuche - nicht zuletzt wegen ihres attraktiven Maklers Lukas Schlosser.

4. Folge – Letzte Worte: In der Ramsau ist der Winter eingekehrt, am Dachstein gehen die ersten Lawinen ab. Während Markus, Katharina und Tobi den Südhang absichern, rast ein Schneemobil durchs Sperrgebiet. Der Fahrer verliert die Kontrolle und droht in den Abgrund zu stürzen. Nach einer riskanten, aber erfolgreichen Rettungsaktion erkennt Markus den Fahrer: Freddy Segelbacher. Dieser saß wegen eines Verkehrsunfalls mit Todesfolge drei Jahre lang im Gefängnis. Dass Freddy nun plötzlich wieder in der Ramsau auftaucht, hat einen Grund. Seine geliebte Großmutter Maria, die bei seinen Eltern auf einem abgeschiedenen Hof weit oben im Gebirge wohnt, liegt im Sterben. Ihre letzten Worte erschüttern die Familie. Freddy ergreift die Flucht, sein Bruder Kilian nimmt die Verfolgung auf, und beide verschwinden inmitten der Gefahrenzone. Während sich die Suche nach den Geschwistern zum Wettlauf mit der Zeit entwickelt, zieht die Familientragödie immer größere Kreise. Die Krise zwischen Tobias und Katharina scheint hingegen ein Ende zu finden. Nach einer Aussprache zwischen den beiden macht Katharinas Makler Lukas Schlosser einen Vorschlag, der alle Probleme auf einen Schlag lösen würde.

5. Folge – Seelenfrieden: Für Markus endet die Skitour mit Frederik Falkner in einer Katastrophe. Unter Frederik bricht eine Schneewehe weg. Markus' Versuch, ihm zu helfen, misslingt – Frederik stürzt in den Tod. Da das Wetter sich weiter verschlechtert und der Helikopter noch an der Unfallstelle eines verunglückten Geldtransporters im Einsatz ist, sucht Markus mit Frederiks geborgenem Leichnam Unterschlupf in einer Höhle. Dort erwartet ihn eine Überraschung. Auch Andrea Gschwandtner hat Zuflucht in der Höhle gesucht. Auf Markus macht sie einen eigenwilligen Eindruck. Aber als Michi ihn mit dem Helikopter abholt, sieht Markus es als seine Pflicht an, auch sie mitzunehmen. Doch dann meldet sich Alex über Funk. Die bewaffnete Fahrerin des Geldtransporters ist verschwunden und mit ihr das Geld. Während Markus und Michi klar wird, wen sie bei sich haben, löst der Funkspruch bei Andrea eine Kurzschlussreaktion aus. Als unterdessen Alex und ihr Kollege Gert ein mögliches Motiv der Fahrerin für ihre Tat identifizieren, wird ihnen schnell klar, dass sie nichts zu verlieren hat und möglicherweise zu allem bereit ist.

Der Cast von Staffel 16 – mit ehemaligem „Unter Uns“-Star In der kommenden Staffel wird es in jedem Fall ein Wiedersehen mit Hauptdarsteller Markus Kofler (Sebastian Ströbel) geben. Darüber hinaus kehren in Anlehnung an das ZDF folgende Darsteller an das Set zurück:

Luise Bähr als Katharina Strasser (Sanitäterin)

Markus Brandl als Tobias Herbrechter (Bergretter und neuer Hotelchef)

Robert Lohr als Michael Dörfler (Hubschrauberpilot)

Michael Pascher als Rudi (Techniker)

Stefanie von Poser als Emilie Hofer

Viktoria Ngotse als Alex Winkler

Heinz Marecek als Franz Marthaler

Josephin Busch als Nina

Sonja Kirchberger als Elisa Rödder

Nicholas Reinke als Dr. Nick Aichstetter

Martin Leutgeb als Gerd Holzer Wie bereits bekannt ist, werden als Gast-Stars François Goeske, der bereits eine Episodenrolle bei „Der Bergdoktor“ ergattert hat und Jonathan Elias Weiske als Episodenschauspieler dabei sein. Weiske kennt man insbesondere aus „Unter Uns“. Dort verkörperte er den Arzt Sebastian, der Vivi (Sharon Berlinghoff) auf einer Party mit K.O Tropfen betäubte und anschließend vergewaltigte. Dafür bekam er die gerechte Strafe, musste sich für seine Tat verantworten und ging ins Gefängnis. Im letzten Jahr stand er auch für die „SOKO Wismar“ und für die „SOKO Leipzig“ vor der Kamera.