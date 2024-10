"Die Bergretter": Diese Promis hatten schon ihren Gastauftritt

Die neue Staffel der Erfolgs-Serie „Die Bergretter“ steht vor der Tür. Fans sind gespannt und freuen sich auf die Ausstrahlung ab dem 07. November. Welche Promis in den letzten Jahren bereits dabei waren, und wer neu mit dabei ist, erfahrt ihr hier.

Modelmama Heidi Klum in den Bergen Das Supermodel Heidi Klum war letztes Jahr in der 15. Staffel der „Bergretter“ zu sehen. Sie erscheint in der Folge „Bruderliebe“ und spielt dort Isabell Klett, die Eventmanagerin einer Modenschau. Diese stürzt bei einem Unfall in eine Schlucht und schwebt in Lebensgefahr. Sie wird im letzten Moment von Ober-Bergretter Markus Kofler gerettet.

Sie teilte, das sie und ihr Mann Tom Kaulitz große Fans der Serie sein. Daraufhin machte Hauptdarsteller Sebastian Ströbel einen Aufruf, dass sie einen Gastauftritt bekommen sollte. Sie fühlte sich sehr geehrt und verlangte keinen Cent für ihren Auftritt. Stattdessen sollte etwas für die richtige Bergrettung gespendet werden. Dass die Modelmama Spaß am Schauspiel hat, merkt man auch durch ihre vielen Schauspiel-Challenges in ihrer Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“. Außerdem hat sie bereits in vielen Serien und Filmen mitgewirkt, wie zum Beispiel bei „How I Met Your Mother“ oder „Der Teufel trägt Prada“. Die Dreharbeiten sollen ihr einiges abverlangt haben, ihre Schauspiel-Kollegen waren dennoch begeistert. Fans der Serie hatten gemischte Gefühle.

Marie Nasemann Ebenfalls Model und Ex-Kandidatin von „Germany’s Next Topmodel“ Marie Nasemann war bereits vor Heidi Klum bei den „Bergrettern“ zu sehen. Die Münchenerin ist aber mittlerweile vor allem Podcasterin, Autorin, Content Creatorin und Schauspielerin. Bei den „Bergrettern“ war sie in der Folge „Schneeblind“ der 8. Staffel zu sehen. Dort spielte sie die schwangere Valerie Brandner, die sich nach einem Wetterumschwung in einem Schneesturm in den Bergen verirrt.