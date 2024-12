"Die Bergretter": Erste Infos zur neuen Staffel 2025 bekannt!

Langweilig wird es Sebastian Ströbel sicherlich nicht. "Der Bergretter" ist für die beliebte ZDF-Serie im Einsatz, Autor, politisch engagiert, arbeitete an weiteren Projekten, hat eine Ehefrau und vier Töchter. Über 2.000 Kilometer trennen seinen Wohnort vom Drehort. Für Sebastian Ströbel ist es nicht einfach, alles unter einen Hut zu bekommen. "Es gibt die Momente, in denen man kaum Luft kriegt", gibt der 47-Jährige zu.

Am 7. November startet die neue "Bergretter"-Staffel mit Luise Bähr und Sebastian Ströbel im ZDF. Doch schon vorher bietet eine Spezialfolge exklusive Einblicke in die Dreharbeiten.

Ähnliches gilt für die Besetzung der Staffel. Da es in "Die Bergretter" regelmäßig zu Unfällen und Todesfällen kommt, sollten keine voreiligen Schlüsse gezogen werden. So verstarb in der letzten Staffel die "Bergretter"-Legende Peter Herbrechter, und in der vorherigen Staffel verunglückte Jessika Pollath bei einer Rettung tödlich.