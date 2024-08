"Die Bergretter": Wie geht's mit Sebastian Ströbel weiter? Entscheidung gefallen!

Gesundheitsdrama

Schockierende Enthüllung: Collien Ulmen-Fernandes konnte nicht mehr laufen

Collien Ulmen-Fernandes, bekannt aus dem ZDF-'Traumschiff', gab in einem Interview Einblick in eine erschreckende Erfahrung: Vor rund 20 Jahren konnte sie plötzlich nicht mehr laufen. Erst eine Operation brachte die Lösung. In ihrem Podcast 'Body Bits. Geheimnisse des Körpers' thematisiert sie nun medizinische Fragen.

MEHR