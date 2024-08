"Die Bergretter" und "Dr. Nice": Treffen Sebastian Ströbel und Patrick Kalupa aufeinander?

"Crossover von 'Dr. Nice' und 'Die Bergretter'"

Werden die beiden Erfolgsserien zusammenkommen? Wenn es nach "Dr. Nice"-Macher Stefan Raiser geht, sollte diese Idee in die Tat umgesetzt werden. "Mein Traum ist ein Crossover von 'Dr. Nice' und 'Die Bergretter'!", verriet der Film-Produzent. "Patrick Kalupa und Sebastian Ströbel, das passt sicherlich gut. Eine Geschichte mit Moritz Neiss am Donnerstag in den Bergen und Markus Kofler am Sonntag an der Ostsee. Die Zuschauer würden sich so etwas wünschen, das wissen wir aus Befragungen", ist Stefan Raiser von dieser Zusammenarbeit im Interview mit prisma überzeugt. Ob Dr. Neiss und Markus Kofler wirklich zusammenkommen werden, steht bislang nicht fest. Solche Vorschläge bespricht der Produzent mit dem ZDF.