„Die Chefin“: ZDF-Reihe überrascht mit ganz besonderer Folge

Fans der aktuell 14 Staffeln umfassenden TV-Serie „Die Chefin“ haben es derzeit nicht einfach. Zwar sind regelmäßig Folgen der 2012 erstmals gesendeten Krimi-Reihe im ZDF, ORF oder bei Sky Krimi zu sehen. Dabei handelt es sich allerdings durchweg um Wiederholungen. Immerhin gibt es aber einen Lichtstreif am Horizont.

Neue Folgen lassen sich mit einem Trick sogar früher sehen Das ZDF wird die neuen Folgen der 15. Staffel der Serie „Die Chefin“ im Winter 2024/25 ausstrahlen. Am Sendetermin dürfte sich wenig ändern, sodass Krimis-Fans sich bald wieder auf Katharina Böhm als ungewöhnliche Hauptkommissarin Vera Lanz am Freitagabend freuen dürfen. Wer die Wartezeit minimieren möchte, kann die Episoden sogar höchstwahrscheinlich noch etwas früher sehen. Denn was für den Deutschen der Krimi-Freitag ist, ist in der Schweiz der Krimi-Dienstag. Dementsprechend hat der Schweizer Rundfunk (SRF) „Die Chefin“ bislang immer am Dienstag vor der deutschen Erstausstrahlung gesendet – und somit drei Tage vorher als im ZDF. An dieser seit 2012 geübten Praxis dürfte sich auch bei Staffel Nummer 15 aller Voraussicht nach nichts ändern.

Darauf dürfen sich Fans freuen In der 15. Staffel wird Vera Lanz (Katharina Böhm) mit acht neuen Kriminalfällen konfrontiert. An der Seite der für ihre Rolle mit dem Film- und Fernsehpreis Romy nominierten Tochter von Schauspiellegende Karlheinz Böhm agieren alte Bekannte. Dazu gehört nicht nur Kriminalhauptkommissar Paul Böhmer, der bereits seit der ersten Folge Jürgen Tonkel – zuletzt in der Mystery-Serie „Kohlrabenschwarz“ zu sehen – verkörpert.

Auch der Deutsch-Schweizer Jonathan Hutter ist als Ermittler Korbinian Kirchner wieder mit von der Partie. Mit den Drehbuchautoren Florian Iwersen und Peter Kocyla sowie Regisseur Florian Kern gibt es auch in der Kreativabteilung Kontinuität.

Das wird (wahrscheinlich) die Highlight-Folge Der letzte Kriminalfall der 15. Staffel hat es besonders in sich. Denn hierbei handelt es sich um ein komplexes und in zwei Hälften aufgeteiltes Crossover zwischen „Die Chefin“ und „Jenseits der Spree“, einer Krimi-Reihe, in der Jürgen Vogel und Aybi Era als Kriminalhauptkommissare Heffler und Neumann in Berlin ermitteln. Dabei möchten die Kreativen das Publikum von der vierten Staffel des Berlin-Krimis offensichtlich zur 15. Staffel der Münchner Krimi-Reihe leiten und für beide Formate neue Fans gewinnen. Inhaltlich soll es um ein Pharmaunternehmen und miteinander zusammenhängende Morde in zwei Städten gehen.