"Die Frau des Heimkehrers": Kritik zum Drama mit Christine Neubauer und Timothy Peach

Christine Neubauer und Timothy Peach brillieren in dem packenden Kriegsdrama 'Die Frau des Heimkehrers'. Eine Geschichte über Verlust, Hoffnung und die schwierige Rückkehr in ein verändertes Leben.

Ein unerwartetes Wiedersehen

Es gab eine Zeit, da war Christine Neubauer mindestens dreimal die Woche im TV zu sehen, gefühlt etwa zehnmal so viel, meist in Filmen der ARD Degeto, die die fleißige Darstellerin mit Vorliebe für die "Frau zwischen zwei Männern" in unterschiedlichen Varianten einsetzte. Im Melodram "Die Frau des Heimkehrers" wurde die konfliktreiche Konstellation in einen zeitgeschichtlichen Rahmen gebettet, der aus der gemütlichen Abendunterhaltung ein ambitioniertes und aufwendiges Filmprojekt (Ziegler Film im Auftrag der ARD Degeto) werden ließ. 3sat wiederholt den Film nun zur Primetime. Zur Erstausstrahlung im März 2006 schalteten 6,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.