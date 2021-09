Die Freddie Mercury Story bei VOX: XXL-Doku zum 75. Geburtstag

"Bohemian Rhapsody", "We Are The Champions", "The Show Must Go On" – die Liste der Hits, die Freddie Mercury und seiner Band Queen zu Weltruhm verhalfen, ist lang. Der Sänger ist ohne Zweifel eine der schillerndsten Figuren der Popmusik der letzten 50 Jahre. Seine Stimme hat sich ebenso in das kollektive Gedächnis eingebrannt wie seine extravaganten Outfits – und seine Party- und Drogenexzesse. Auch sein früher Tod mit gerade einmal 45 Jahren am 24. September 1991 gehört zur mitunter tragischen Geschichte des Ausnahmetalents.