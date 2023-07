"Die Giovanni Zarrella Show": TV-Kritik zur achten Ausgabe der ZDF-Show

Beim ZDF wird geklotzt und nicht gekleckert: Die achte Folge der "Giovanni Zarrella Show" soll, so heißt es in einer Ankündigung des Senders, "die bislang größte Schlager-Party" in der zugegebenermaßen noch recht jungen Geschichte des Formats werden. Drei Stunden lang dauert die Sommerparty, die erstmals aus der Dortmunder Westfalenhalle übertragen wird. Zuvor war die Live-Show unter anderem aus Berlin und Offenburg gesendet worden.