Die Höhle der Löwen 2022: Georg Kofler und Nico Rosberg zoffen sich

Großer Krach in der "Höhle der Löwen": Nico Rosberg sticht bei den Verhandlungen um einen natürlichen Wespenschutz mitten hinein ins ... Wespennest. Georg Kofler ist stinksauer auf seinen Löwen-Kollegen und verlässt wutentbrannt das Studio.

Dass sie mit ihrem Produkt so viel Stunk im Löwenrudel auslösen würden, damit hätten Claudia Eckert (49) und ihre Tochter Leslie (17) wohl nicht gerechnet. Die beiden präsentieren in der VOX-Sendung ihr Produkt "VapoWesp". Damit sollen Wespen auf natürliche Weise ferngehalten werden. Das Abbrennen von Kaffeepulver soll helfen, aber: "Wir haben nie das passende Gefäß gefunden. Das verbrannte Kaffeepulver wird sehr heiß und hat alle unsere Gefäße durchgeschmort oder zersprengt. Außerdem hatten wir nie die Möglichkeit, den aufsteigenden Rauch zu regulieren", erklärt Leslie das Problem.

Das Mutter-Tochter-Gespann hat sich hierfür eine Lösung überlegt. "Eine Räucherbox aus Bambus mit einem innenliegenden Gefäß aus Edelstahl, in der Kaffeepulver ganz sicher verglimmen kann und man sich nicht die Hände verbrennt", erklärt Claudia. Mit Hilfe eines Drehschiebers soll der aufsteigende Rauch einfach reguliert werden können. Um den unangenehmen Geruch des verbrannten Kaffeepulvers zu verhindern, kann zusätzlich das VapoPulver, das es in drei verschiedenen Sorten gibt, hinzugefügt werden.

Georg Kofler ist sofort begeistert von dem Produkt und von dem Gründer-Duo aus Stuttgart. "Das ist schwäbischer Erfindergeist vom Feinsten. Das ist so überzeugend, ihr beide seid so überzeugend", sagt der Unternehmer und will mit den beiden sofort einen Deal zu den gewünschten Konditionen (75.000 Euro für 35 Prozent) machen. Doch da hat er die Rechnung ohne die anderen Löwen gemacht, denn auch die sind an "VapoWesp" interessiert.

Ralf Dümmel macht den Gründerinnen ebenfalls ein Angebot. Auch Judith Williams steigt in die Verhandlungen ein. Nico Rosberg möchte sich hingegen "erstmal" zurückhalten, "weil ich glaube, dass ihr bei dem einen oder anderen Investor besser aufgehoben seid".

Rosberg schweigt - und macht Kofler wütend Als die beiden sich mit ihrem Ehemann bzw. Vater beraten, mischt sich Rosberg ein. Er geht nach hinten, während die anderen Löwen konsterniert dreinblicken. "Was macht er da?", fragt sich nicht nur Judith Williams. Gemeinsam mit Dümmel geht sie mal nachsehen. Rosberg möchte aber keinen Deal machen, sondern die Gründerinnen lediglich bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Bei dem kleinen Talk abseits der Bühne erfahren Wiliams und Dümmel allerdings, dass sich Mutter und Tochter nicht entscheiden können und sich eigentlich mehrere Investoren wünschen. Das soll wenig später noch wichtig werden ...

Als die Gruppe zurückkommt, möchte Kofler wissen: "Wolltest du da jetzt einen Deal machen?" Rosberg gibt sich mysteriös. "Das verrate ich nicht." Erst die Gründerinnen klären auf, dass der frühere Formel-1-Weltmeister kein Angebot gemacht hat. Kofler ist von Rosbergs Geheimnistuerei maximal genervt. Und seine Laune wird nicht besser. Denn jetzt nutzen Williams und Dümmel ihren Wissensvorsprung, um gemeinsam ein Angebot zu unterbreiten. 75.000 Euro für 40 Prozent. Die Gründerinnen nehmen an.

Während Rosberg auf Nachfrage von Maschmeyer aufklärt, dass er den Gründerinnen lediglich seine Beratung angeboten hat, verlässt Kofler erbost das Studio. "Ihr könnt mir alle den Buckel runterrutschen, das ist gegen die Spielregeln." Nun gucken die anderen Löwen Kofler konsterniert hinterher. "Hmm... Ich glaube, das ist nicht so gut angekommen", meint Judith. "Ist vielleicht nicht so gut angekommen", muss auch Rosberg feststellen.

Was passierte nach der Sendung? Und wie ging es danach weiter? "Manchmal gehen leider auch gut gemeinte Dinge rückblickend etwas schief", schreibt Rosberg bei Twitter. "Ich habe den Gründerinnen von VapoWesp in einem schwierigen Moment gerne meine Hilfe angeboten, kann die anderen Löwen in dieser Situation aber total verstehen, daher habe ich mich nach dem Pitch entschuldigt und wir haben darüber gesprochen...im Löwenrudel ist also alles gut."