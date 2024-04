"Die Höhle der Löwen": Wer sind die Löwen? Wann geht's los? Alle Infos

Am 08. April werden wieder die Pforten zur Löwenhöhle geöffnet - die VOX-Startup-Show "Die Höhle der Löwen" startet mit der 15. Staffel. Es darf sich wieder auf spannende Ideen, Erfindungen und Gründer gefreut werden. Welche Unternehmerin und welcher Investor ist in diesem Jahr dabei? Und was gibt es für interessante Fakten zu DHDL? Hier gibt es alles Wissenswerte im Überblick.