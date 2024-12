"Die Höhle der Löwen": Zwei Investoren verlassen die Show

Das Rudel bei "Die Höhle der Löwen" verkleinert sich: Wie VOX am Freitag bekannt gab, hängen gleich zwei Investoren ihren Job in der TV-Show an den Haken. Es handelt sich um Tillman Schulz und Nils Glagau. Während Schulz in der 13. Staffel (Ausstrahlung im April 2023) einstieg, kämpfte Glagau bereits seit 2019 um die besten Deals in der Gründer-Show.