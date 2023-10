„Die Landarztpraxis“: Neue Serie macht dem „Bergdoktor“ Konkurrenz

„Die Schwarzwaldklinik“, „Dr. Stefan Frank“, „In aller Freundschaft“: Seit Jahrzehnten sind Arztserien eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Und demnächst kommt eine weitere Produktion dazu. Denn mit „Die Landarztpraxis“ schickt SAT.1 eine neue Serie ins Rennen.

Worum es geht In „Die Landarztpraxis“ steht Dr. Sarah König im Mittelpunkt. Sie zieht mit ihrer Tochter Leo von Berlin ins bayerische Wiesenkirchen am Schliersee. Dort übernimmt sie eine Praxis und behandelt fortan die Bewohner des Dorfes – und gerne auch mal eine Kuh, wie SAT.1 vorab wissen ließ. Selbstverständlich kommt es beim Wechsel von der Metropole ins dörfliche Idyll zu jeder Menge Irrungen und Wirrungen. Denn nicht nur Dr. König und ihre Tochter müssen sich erst an die neue Umgebung gewöhnen. Auch die Dorfbewohner müssen mit den Städterinnen warm werden. Doch mit der Zeit klappt das Eingewöhnen – und zwar so gut, dass sich Dr. König zwischen zwei Männern entscheiden muss: dem Dorfarzt Dr. Fabian Kroiß und dem Bergretter Max Raichinger. Zudem hat Dr. König ein dunkles Geheimnis, das selbstverständlich im Laufe der Serie gelüftet wird.

Wer spielt mit? In der Hauptrolle als Dr. Sarah König ist Caroline Frier in „Die Landarztpraxis“ zu sehen. Längst ist sie nicht mehr nur die jüngere Schwester von Annette Frier, sondern hat sich mit Rollen in diversen TV-Formaten selbst einen Namen gemacht. Unter anderem spielte sie von 2012 bis 2016 in der Daily Soap „Alles was zählt“ mit und war 2013 und 2014 an der Seite ihrer Schwester in „Danni Lowinski“ zu sehen. Arztserien-Erfahrung kann sie auch schon vorweisen, da sie 2017 in einer Folge von „In aller Freundschaft“ mitspielte sowie 2019 und 2020 eine Hauptrolle in der Serie „Schwester, Schwester“ hatte.

Leo König wird von Katharina Hirschberg gespielt, die 2020 in „Bibi & Tina – Die Serie“ als Bibi Blocksberg zu sehen war und die gleiche Rolle 2022 im Film „Bibi & Tina – Einfach anders“ übernahm. Als Dr. Fabian Kroiß spielt in „Die Landarztpraxis“ Oliver Franck mit. Er ist fast schon ein Arztserien-Veteran, hat er doch unter anderem „St. Angela“ (1999), „In aller Freundschaft“ (2011) und „Nachtschwestern“ (2019/2020) in seiner Vita stehen. Die Rolle des Max Raichinger übernimmt schließlich Alexander Kroll. Er hat jeweils in einer Folge von „In aller Freundschaft“ und von „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ mitgespielt und gehörte zudem von 2017 bis 2023 zum Cast von „Bettys Diagnose“.