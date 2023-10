“Die Landarztpraxis”: So kommt die Serie bei den TV-Zuschauern an!

Seit dem 16. Oktober 2023 kümmert sich auf SAT.1 Dr. Sarah König in der neuen Vorabendserie „Die Landarztpraxis“ um die Wehwehchen und Bedürfnisse ihrer Patienten. Zusammen mit ihrer Tochter Leo wagt die Ärztin einen Neuanfang am Schliersee. Die beiden ziehen in ein idyllisches Dorf, wo Dr. König ihre neue Praxis eröffnet. Beruflich fasst sie dort schnell Fuß. In ihrem Liebesleben hingegen sieht es ganz anders aus.

Beschauliche Landidylle, ein beruflicher und privater Neustart Schauplatz der neuen Vorabendserie von SAT.1 ist das beschauliche Örtchen Wiesenkirchen am Schliersee. Im Schatten der bis zu 2.000 m hohen Berge wartet „Die Landarztpraxis“ darauf, mit neuem Leben erfüllt zu werden. Im Mittelpunkt der Serie steht Dr. Sarah König. Alleinerziehend tauscht sie zusammen mit ihrer Teenagertochter hektisches Großstadtflair von Berlin gegen die ländliche Idylle in Bayern. Sie trägt das Herz am rechten Fleck: Ganz gleich, ob menschliche Hilfe vonnöten ist oder ob medizinische Probleme gelöst werden müssen, Dr. König ist immer zur Stelle. Und wenn es sein muss, behandelt sie gekonnt auch mal eine Kuh. So ist es nicht verwunderlich, dass die Ärztin rasch das Vertrauen der Wiesenkirchner gewinnt und sie am Schliersee heimisch wird.

Wenn nur die Liebe nicht wäre So einfach wie Sarah König der berufliche Neustart gelingt, so turbulent gestaltet sich die Liebe in ihrem Leben. Gleich zwei Akteure verdrehen der attraktiven Ärztin den Kopf. Dr. Fabian Kroiß, ebenfalls Dorfarzt und langjähriger Freund, versucht Sarahs Herz zu erobern. Oder macht der kernige Bergretter Max Raichinger am Ende doch das Liebes-Rennen? Besonders pikant: In ihrem Herzen verbirgt Dr. Sarah König ein explosives Geheimnis – und sie kann es nicht länger für sich behalten.

Die Besetzung von „Die Landarztpraxis“ Die Folgen der Serie laufen von Montag bis Freitag jeweils um 19 Uhr in SAT.1 und auf der Streaming-Plattform Joyn. Für die insgesamt 60 bereits abgedrehten Episoden hat sich der private TV-Sender bekannte deutsche Schauspieler ins Boot geholt. Die Hauptrolle der Landärztin Dr. Sarah König übernimmt Caroline Frier. Auch Oliver Franck ist ein bekanntes Gesicht. In der neuen Serie ist er Dr. Fabian Kroiß. Das „Küken“ der Serie ist mit zarten 21 Jahren Katharina Hirschberg. Sie verkörpert die Rolle von Königs Tochter Leo. Als Rettungssanitäter in der Serie „Bettys Diagnose“ oder aus verschiedenen Fernsehkrimis („Heldt“, „Tatort: Taxi nach Leipzig“, Verfilmung der „Gladbeck“-Entführung) kennt man Alexander Kroll bereits. Jetzt verleiht er der Figur des Bergretters Max Raichinger ein Gesicht.