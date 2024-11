Die "Let's Dance"-Weihnachtsshow: Hälfte der Promi-Teilnehmer geleakt!

Vorgezogene Bescherung für alle Tanzfans! Nach 2013, 2022 und 2023 findet auch in diesem Jahr wieder eine „Let’s Dance“-Sondersendung zum Fest der Liebe statt. Wir verraten, was bisher alles über „Let’s Dance – Die große Weihnachtsshow 2024“ bekannt ist und welchen Tag sich Anhänger des gepflegten Promi-Tanzes im Kalender am besten freihalten sollten.

So soll die vorweihnachtliche Tanzshow 2024 ablaufen Gegenüber dem letztjährigen Weihnachtsspecial – das Becker-Tochter Anna Ermakova an der Seite von Tanzprofi Valentin Lusi gewann – dürfte sich beim Ablauf relativ wenig ändern. Den Wettkampf bestreiten sechs Prominente an der Seite ihrer jeweiligen Profitänzer. Mit dabei sind in der Regel besonders erfolgreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den letzten Staffeln des Tanzspektakels. Die Promis treten vor festlicher Kulisse und zu weihnachtlichen Klängen jeweils in zwei verschiedenen Tänzen gegeneinander an. Über den Sieg entscheiden gemeinsam die Jury – die wie gewohnt aus dem Trio Jorge González, Joachim Llambi und Motsi Mabuse besteht – sowie das Live-Voting der Zuschauer. Wer insgesamt am meisten Punkte erhält, darf sich „Christmas Dancing Star 2024“ nennen und erhält 10.000 Euro für einen guten (Spenden-)Zweck. Durch die Sendung führen, genau wie bei den klassischen „Let’s Dance“-Sendungen, Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

Wer schwingt dieses Mal das Tanzbein? Eigentlich legt RTL besonderen Wert darauf, dass die Promis, die an „Let’s Dance“ teilnehmen, möglichst lange geheim bleiben. In diesem Jahr sind aber nicht nur einige Details durchgesickert. Es wurde sogar – wohl versehentlich – ein Foto veröffentlicht, das bereits die Hälfte der teilnehmenden Prominenten verrät. Demnach dürfte es ein Wiedersehen mit Tony Bauer geben. Der Comedian avancierte in der diesjährigen 17. Staffel von „Let’s Dance“ zu einem absoluten Publikumsliebling, musste die Show aber aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig verlassen. Der beim Deutschen Comedypreis 2024 in der Kategorie „Bester Newcomer“ ausgezeichnete Künstler dürfte also extrem motiviert sein. Das gilt sicherlich auch für die zweite Teilnehmerin: Julia Beautx. Die YouTuberin hatte im Jahr zuvor bei der 16. Staffel hinter der übermächtigen Anna Ermakova einen respektablen zweiten Platz belegt, obwohl sie angeblich vor dem Start der Sendung über keine tänzerischen Erfahrungen verfügte. Keine Überraschung ist Teilnehmer Nummer drei: Denn bei diesem handelt es sich um Gabriel Kelly, den Sieger der letzten Staffel der Tanzshow. Antreten wird der singende Spross von Angelo und Kira Harms Kelly wahrscheinlich wieder mit Profitänzerin Malika Dzumaev. Auch diese ist auf dem Foto zu sehen. Die restlichen teilnehmenden Promis will RTL nach und nach in den nächsten Wochen verraten. Möglicherweise gibt es aber zuvor weitere Leaks.

Wann läuft „Let’s Dance – Die große Weihnachtsshow 2024“ im Fernsehen? RTL wird die Tanzshow zur besten vorweihnachtlichen Sendezeit ausstrahlen. Das ist in diesem Fall am Freitag, dem 20. Dezember 2024 ab 20:15 Uhr. Wer zu dieser Zeit eigentlich gemütlich auf dem Weihnachtsmarkt sein oder den Freitagabend anderweitig verbringen wollte, muss aber nicht auf das festliche Tanzevent verzichten. Denn nach der Ausstrahlung im linearen Fernsehen ist das „Let’s Dance“-Weihnachtsspecial 2024 auch als Stream bei RTL+ abrufbar. Wer sich schon einmal einstimmen möchte, findet hier alle bisherigen Sendungen – inklusive der Weihnachtsshows.